КХЛ: минское «Динамо» проиграло седьмой раз подряд

Источник материала: Аргументы и факты

Счёт в матче открыли гости: на 13-й минуте отличился Кудрявцев. К 30-й минуте соперник вёл уже с преимуществом в две шайбы (Каюмов).

«Динамо» сумело отыграться лишь в третьем периоде: на 54-й минуте «размочил» счёт А. Костицын, а спустя две минуты сравнял Китаров. В овертайме сильнее был «Локомотив» — победная шайба на счету Маркова.

— Матч чем-то похож на шахматы. Первые два периода игра была достаточно равной, команды показывали хороший уровень хоккея. В первом периоде мы позволили себе расслабиться в концовке меньшинства и «Локомотив» реализовал его. Во втором периоде у нас случилась небольшая ошибка в защите, которой «Локо» воспользовался... — прокомментировал результат встречи главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.