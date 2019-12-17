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КХЛ: минское «Динамо» проиграло седьмой раз подряд

18.12.2019 07:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: минское «Динамо» проиграло седьмой раз подряд
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Счёт в матче открыли гости: на 13-й минуте отличился Кудрявцев. К 30-й минуте соперник вёл уже с преимуществом в две шайбы (Каюмов).

«Динамо» сумело отыграться лишь в третьем периоде: на 54-й минуте «размочил» счёт А. Костицын, а спустя две минуты сравнял Китаров. В овертайме сильнее был «Локомотив» — победная шайба на счету Маркова.

— Матч чем-то похож на шахматы. Первые два периода игра была достаточно равной, команды показывали хороший уровень хоккея. В первом периоде мы позволили себе расслабиться в концовке меньшинства и «Локомотив» реализовал его. Во втором периоде у нас случилась небольшая ошибка в защите, которой «Локо» воспользовался... — прокомментировал результат встречи главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.

«Зубры» проигрывают седьмой матч подряд. Команда не может выиграть с 23 ноября. 

КХЛ: минское «Динамо» проиграло седьмой раз подряд
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Теги: Минск
 
 
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На домашней арене «зубры» в овертайме уступили «Локомотиву».
 
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