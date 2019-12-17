«Беларусьфильму» – 95: легендарная киностудия возвращает былую славу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День национального кино отмечают в Беларуси – 95 лет назад была создана национальная киностудия, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

На фильмах, снятых в «Беларусьфильме», воспитывалось не одно поколение советских детей. Кто не помнит, к примеру, «Приключения Буратино» или «Про Красную Шапочку».

Она сражалась за Родину с камерой наперевес. Мария Сухова была одной из немногих женщин-кинооператоров на фронте. Участвовала почти во всех главных партизанских операциях, зачастую как боец. Ее кадры о зверствах нацистов стали приговором на Нюрнбергском процессе. И даже умирая, она думала о кинохронике. Акт о ее гибели – среди экспонатов национального архива.

«Она погибла от ранения в живот. И последними словами, которые она сказала, это было не передайте привет моим родным или близким. Только представьте: она сказала, где хранятся готовые сюжеты и отснятая пленка», – рассказала заведующая отделом Национального архива Беларуси Маргарита Старостенко.

Выставку о фронтовых кинооператорах приурочили к юбилею белорусского кино. Ведь в свое время студию «Беларусьфильм» неофициально называли «Партизанфильм». В стране, которая в той войне потеряла каждого третьего, иначе быть и не могло.

Имя белорусской киностудии гремело на весь Союз. «Девочка ищет отца», «Белые Росы», «Приключения Буратино» – все это уже классика. Кстати, реквизиты многих лент до сих пор в запасниках «Беларусьфильма».

«Вот эта оригинальная кофточка, которая хранится уже здесь 40 лет, это одежда Буратино. А это сюртук Карабаса-Барабаса», – показывает ведущий специалист киностудии «Беларусьфильм» Алла Куркуль,

Сейчас минская «фабрика грез» возвращает былую славу. Не без помощи масштабной реконструкции, конечно. Ее завершили в прошлом году – свет, новейшие камеры, краны. Пленочные аппаратные заменили на компьютеры. Кстати, в «цифру» переводят и старые ленты, чтобы они стали доступными для зрителя. Ведь в архивах киностудии более 10 тысяч фильмов.

«Одна коробка классической пленки – это 10-12 минут звучания. Оцифровывается достаточно быстро. Но вот процесс обработки! При оцифровке там образуется несколько тысяч кадров, которые нужно сшить, объединить. Вот это очень много времени занимает», – объясняет заведующий отделом автоматизированных архивных технологий Белорусского архива кинофотофонодокументов Геннадий Дубатовка.

Это самый ожидаемый фильм в Беларуси. Лента о знаменитом поэте и драматурге Янке Купале должна стать подарком к юбилею национального кино. Первый показ в конце декабря. Гендиректор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский уверен: зрителю очень нужны картины о национальной идентичности и культуре.

«Мы должны начинать снимать сериалы самостоятельно, ситкомы, социальные сериалы. Нужно создавать и кино, которое будет объединять нацию и разные слои нашего общества», – считает руководитель киностудии.

В год на национальной киностудии снимают порядка семи картин. В белорусских декорациях работают и режиссеры из других стран. В основном из России, а в этом году, например, впервые сотрудничали с Болливудом. И хоть прибыль от аренды площадей неплохая, снимать нужно свое, говорит директор «Беларусьфильма». Кино должно и может стать национальным брендом, каким оно и было 95 лет назад.