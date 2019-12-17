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Названа дата голосования по импичменту Трампа

18.12.2019 07:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

18 декабря члены Палаты представителей Конгресса США проголосуют по двум статьям импичмента в отношении президента.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала дату проведения голосования в отношении импичмента президента США Дональда Трампа. С таким заявлением она обратилась к представителям Демократической партии.
 
Голосование по импичменту Трампа представитель палаты назвала "одним из самых важных полномочий, предоставленных демократам Конституцией", пишет korrespondent.net
 
По словам Пелоси, голосование назначено на среду, 18 декабря.

 

"Мы проголосуем по одобрению двух статей по импичменту в отношении президента США", - заявила политик.

Напомним, в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского с целью склонить власти страны к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
 
 
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18 декабря члены Палаты представителей Конгресса США проголосуют по двум статьям импичмента в отношении президента.
 
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