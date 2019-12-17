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Как Беларуси не стать страной одного города?

18.12.2019 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почему стремительно растет разница в зарплатах между Минском и регионами, какой главный белорусский «смертный грех» и как избежать вымирания малых городов и сел?

Как Беларуси не стать страной одного города?
— Сегодня в Беларуси большими темпами растет региональное неравенство. Это связанно с тем, что с 2011 года наша экономика уже 10 лет находится в затяжной стагнации и денег на поддержку регионов становится все меньше, — заявила академический директор BEROC Катерина Борнукова на конференции «Reshape 2019 – Framing the Future of Belarus», организованной Центром новых идей.

В 2019 году разница между средней зарплатой в Минске и остальной страной достигла 40%, в то время как 10 лет назад она не превышала 25%. Как следствие все больше людей уезжают из регионов в столицу. Если такая тенденция будет продолжаться, то Беларусь может превратиться в страну одного города, пишет Завтра твоей страны.

Лучше в Минск, чем за границу

В то же время, искусственные ограничения и перераспределение доходов бюджета приведут к еще более негативным последствиям, считают эксперты.

— Зависть и стремление всех уравнять – главный белорусский «смертный грех». Если в других странах неравенство побуждает брать пример и стремиться стать такими же богатыми, то в Беларуси постоянно хотят забрать у более успешных и отдать менее эффективным. Так все становятся одинаково бедными, — говорит директор исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Кроме того, попытки ограничить внутреннюю эмиграцию, могут спровоцировать всплеск эмиграции внешней.


— Не так страшно неравенство в распределении доходов, как их ограничение. «Уравниловка» выталкивает людей с высокой квалификацией – не имея возможности хорошо зарабатывать у себя в стране, они уезжают за границу. А хорошие специалисты — главный источник экономического роста, — считает старший преподаватель БГУ Михаил Чепиков.

Что вынуждает белорусов покидать страну, а что – вернуться

Однако если оставить все как есть, то количество высококвалифицированных работников также будет снижаться. Уже сегодня, согласно тестированию в рамках международного исследования Программы международной оценки образовательных достижений учащихся (PISA), разница между уровнем знаний учащихся крупных городов и регионов составляет 50 баллов. Это означает разрыв в целый год обучения. Таким образом, у выпускников школ небольших городов и сел намного меньше шансов поступить в ВУЗ. Растет также и разрыв в уровне медицины – разница в продолжительности жизни на селе и в городе превышает 4 года.


Результаты PISA: ученики из обеспеченных семей показали результат лучше, чем школьники из бедных

Основная причина такого положения вещей в низких зарплатах работников образования и здравоохранения.

— Доходы врачей и учителей неуклонно сокращаются уже 6 лет. Когда говорят о повышении зарплат бюджетникам, в действительности повышают не зарплаты, а оклады, но при этом сокращают премии. Получая на руки все меньше и меньше, люди просто уходят из профессии, — рассказывает Михаил Чепиков.

Жители регионов фактически обречены на низкие зарплаты и отсутствие перспектив, что в свою очередь ведет к росту алкоголизма, преступности и прочим негативным последствиям. Реальное повышение зарплат врачам и учителям должно быть главным приоритетом государственной политики, убежден эксперт.

Выборность – не панацея

Впрочем, повышение зарплат учителям и врачам лишь смягчит остроту проблемы регионального неравенства, но не решит ее.

Исправить же ситуацию, по мнению экспертов, мог бы переход на выборность глав городов и районов. Однако это важное, но недостаточное условие.

—Надо понимать, что во многих периферийных регионах налогов особо не соберешь. Там денег нет. И в нынешних условиях они там не появятся даже при самом талантливом мэре или губернаторе, — говорит профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

По ее словам, необходимо также радикально поменять систему налогообложения, дать возможность регионам самим распоряжаться финансовыми средствами и главное сделать так, чтобы заработало гражданское общество.

—Только сами местные жители знают, что им нужно и на какие проекты приоритетнее выделять деньги. Пока гражданское общество не начнет эти запросы предъявлять, мало что изменится, — убеждена Наталья Зубаревич.

Участие в бюджетной политике — потребность есть, знаний не хватает

С ней согласен и эксперт в области государственного управления правозащитной организации Human Constanta Андрей Сушко.

— Жители регионов должны проявлять активность уже сегодня, не дожидаясь реформы самоуправления, направлять свои предложения, обращения, петиции в органы власти. Тем более что они в этом также заинтересованы и, как правило, готовы идти на встречу, — резюмирует эксперт.
 
Теги: Минск
 
 
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Почему стремительно растет разница в зарплатах между Минском и регионами, какой главный белорусский «смертный грех» и как избежать вымирания малых городов и сел?
 
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