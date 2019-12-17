Древняя жевательная резинка помогла восстановить облик жительницы каменного века

Источник материала: Tut.by

Датским ученым удалось извлечь полный образец ДНК человека из кусочка березового дегтя возрастом более 5000 лет, используемого в качестве жевательной резинки. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на журнал Nature Communications .



Лола, девочка, жившая в эпоху неолита. Автор: Tom Björklund

Кусочек березового дегтя возрастом в 5700 лет дал достаточно информации, чтобы можно было определить пол человека, который его когда-то жевал, что этот человек ел, и состав микробов в его или ее рту.

Оказалось, что это была темноволосая голубоглазая девочка, жительница Северной Европы в эпоху неолита. Генетически она была более тесно связана с охотниками-собирателями из материковой Европы, чем с теми, кто в то время жил в центральной Скандинавии, заключили ученые.

Также в ее рту жили относительно безвредные микроорганизмы, однако среди них обнаружились гены Porphyromonas gingivalis, вызывающие болезни десен, и вируса Эпштейна — Барра, возбудителя мононуклеоза. Но это не значит, что девочка обязательно страдала от этого заболевания.

Отмечается, что это первый случай, когда весь древний человеческий геном был извлечен из чего-либо, помимо человеческих костей.

Образец древней «жвачки» был найден во время археологических раскопок на юге Дании. Благодаря тому, что деготь все это время лежал в болотистой местности, органические остатки сохранились «феноменально».

Исследователи также обнаружили следы ДНК растений и животных — судя по этим данным, девочка питалась лесными орехами и уткой. Но они не были уверены, почему их субъект решил жевать березовую кору: чтобы превратить деготь в своеобразный клей, почистить зубы, «притушить» голод или просто так, как жевательную резинку.