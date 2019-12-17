Сотрудниками Госавтоинспекции области усилен надзор за дорожным движением

Источник материала: Кобринский вестник

Сотрудники ГАИ усилили контроль за соблюдением Правил дорожного движения пешеходами и водителями вблизи нерегулируемых пешеходных переходов (особенно аварийно-опасных), а также учреждений образования области.

Согласно статистике, только за первые десять дней декабря с участием пешеходов зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых два человека погибли, десять получили травмы различной степени тяжести. Каждое ДТП, где пострадали люди, – это трагедия как для них самих, так и для всех, кто их знает и любит.

До 20 декабря с 07.00 до 08.30 и с 17.00 до 19.00 часов в областном центре и районных городах сотрудниками милиции общественной безопасности при взаимодействии с членами добровольных дружин, а также волонтерами БРСМ, которые будут обозначены жилетами повышенной видимости, будут проводиться различные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения.

Правоохранители и волонтеры ОО «БРСМ» будут внимательно следить за тем, как водители пропускают пешеходов на пешеходных переходах, а последние переходят проезжую часть в соответствии с Правилами дорожного движения. Волонтеры будут также помогать детям, пожилым гражданам и людям с маленькими детьми и колясками безопасно переходить пешеходные переходы.

Уважаемые участники дорожного движения, не забывайте о неукоснительном соблюдении ПДД и взаимовежливости на дорогах. Помните о безопасности.

Анна МАЦКЕВИЧ, специалист ГАиП ГАИ УВД.