Спросит ли Венедиктов у Лукашенко: кто убил Гончара?

Российский журналист уже неоднократно встречался с главой Беларуси, а нынешнее интервью, как ранее писал сам глава «Эха», должно было состояться 6 декабря, но перенеслось – из-за встречи Лукашенко и Путина в Сочи.





форуме «Эха Москвы». На этот раз Венедиктов бросил клич у себя в Telegram-канале, а также на сайте радиостанции с просьбой ко всем неравнодушным задать свои вопросы для белорусского руководителя. Форма подачи не предусматривает трансляции посланий, однако многие читатели оставляют их на«Эха Москвы».





Не остались в стороне и белорусские читатели. Они предложили, к примеру, обсудить темы «Когда Россия вернет Беларуси захваченные территории – в Псковской и Смоленской областях?» или «Когда в Беларуси пройдут ЧЕСТНЫЕ выборы?».









Но значительная часть вопросов обращена все же к самой обсуждаемой в Беларуси теме последних дней.





«Пусть расскажет о признании экс-собровца Юрия Гаравского по поводу убийства его оппонентов: Захаренко, Гончара и Красовского».





«Кто убил Гончара?».