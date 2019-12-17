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Спросит ли Венедиктов у Лукашенко: кто убил Гончара?

18.12.2019 10:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник, 23 декабря, запланировано интервью главреда российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова с Александром Лукашенко.

Спросит ли Венедиктов у Лукашенко: кто убил Гончара?
Российский журналист уже неоднократно встречался с главой Беларуси, а нынешнее интервью, как ранее писал сам глава «Эха», должно было состояться 6 декабря, но перенеслось – из-за встречи Лукашенко и Путина в Сочи.

На этот раз Венедиктов бросил клич у себя в Telegram-канале, а также на сайте радиостанции с просьбой ко всем неравнодушным задать свои вопросы для белорусского руководителя. Форма подачи не предусматривает трансляции посланий, однако многие читатели оставляют их на форуме «Эха Москвы».

Не остались в стороне и белорусские читатели. Они предложили, к примеру, обсудить темы «Когда Россия вернет Беларуси захваченные территории – в Псковской и Смоленской областях?» или «Когда в Беларуси пройдут ЧЕСТНЫЕ выборы?».


Но значительная часть вопросов обращена все же к самой обсуждаемой в Беларуси теме последних дней. 

«Пусть расскажет о признании экс-собровца Юрия Гаравского по поводу убийства его оппонентов: Захаренко, Гончара и Красовского».

«Кто убил Гончара?».
 
 
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В понедельник, 23 декабря, запланировано интервью главреда российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова с Александром Лукашенко.
 
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