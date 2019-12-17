Источник материала: Ивьевский край

Дед Мороз и компания на страницах книг. В Ивьевской библиотеке проходит книжная новогодняя выставка для детей.

Ивьевская детская библиотека приглашает всех погрузиться в удивительную атмосферу Нового года, посетив книжную выставку «Мы читаем, мы читаем – нашу елку наряжаем». Перелистывая страницы книг о зиме и героях Нового года, ребята познакомятся с детскими авторами, пишущими о зиме, узнают, кто такой Дед Мороз, какие у него есть помощники, в каких легендах, былинах и сказках они встречаются. Мы уверены, что красочные, яркие, праздничные книги произведут неизгладимое впечатление на читателей.

В преддверии праздников в библиотеке будет действовать сказочная фотозона. Желающие смогут сделать красочные фотографии с новогодними атрибутами и декорациями.











