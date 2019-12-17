Судебная реформа грозит Польше выходом из Евросоюза

Источник материала: Ежедневник





Верховный суд Польши сообщил о том, что страна может выйти из Европейского союза из-за судебной реформы.

Верховный суд отметил, что предложенный авторами законопроект о судебной реформе в Польше противоречит законодательству страны и Евросоюза. Его принятие приведет к тому, что структуры ЕС инициируют процедуру выявления нарушений обязательств, что в конечном итоге приведет к выходу республики из состава ЕС.

Также сообщается, что законопроект представляет собой угрозу независимости судебной системы Польши. Данные изменения приведут к тому, что в стране будут работать только те судьи, чьи взгляды соответствуют взглядам правящего большинства.

Спор вокруг судебной реформы длится в Польше несколько лет. В декабре представители правящей партии внесли в парламент очередные поправки для «дисциплинирования» судей, превышающих свои полномочия. Законопроект был негативно воспринят и оппозицией, и большой частью сообщества судей, пишет regnum.ru .