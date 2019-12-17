|
Судебная реформа грозит Польше выходом из Евросоюза
18.12.2019 11:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Верховный суд Польши сообщил о том, что страна может выйти из Европейского союза из-за судебной реформы.
Верховный суд отметил, что предложенный авторами законопроект о судебной реформе в Польше противоречит законодательству страны и Евросоюза. Его принятие приведет к тому, что структуры ЕС инициируют процедуру выявления нарушений обязательств, что в конечном итоге приведет к выходу республики из состава ЕС.
Также сообщается, что законопроект представляет собой угрозу независимости судебной системы Польши. Данные изменения приведут к тому, что в стране будут работать только те судьи, чьи взгляды соответствуют взглядам правящего большинства.
Спор вокруг судебной реформы длится в Польше несколько лет. В декабре представители правящей партии внесли в парламент очередные поправки для «дисциплинирования» судей, превышающих свои полномочия. Законопроект был негативно воспринят и оппозицией, и большой частью сообщества судей, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховный суд Польши сообщил о том, что страна может выйти из Европейского союза из-за судебной реформы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)