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Судебная реформа грозит Польше выходом из Евросоюза

18.12.2019 11:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Судебная реформа грозит Польше выходом из Евросоюза

Верховный суд Польши сообщил о том, что страна может выйти из Европейского союза из-за судебной реформы.

Верховный суд отметил, что предложенный авторами законопроект о судебной реформе в Польше противоречит законодательству страны и Евросоюза. Его принятие приведет к тому, что структуры ЕС инициируют процедуру выявления нарушений обязательств, что в конечном итоге приведет к выходу республики из состава ЕС.

Также сообщается, что законопроект представляет собой угрозу независимости судебной системы Польши. Данные изменения приведут к тому, что в стране будут работать только те судьи, чьи взгляды соответствуют взглядам правящего большинства.

Спор вокруг судебной реформы длится в Польше несколько лет. В декабре представители правящей партии внесли в парламент очередные поправки для «дисциплинирования» судей, превышающих свои полномочия. Законопроект был негативно воспринят и оппозицией, и большой частью сообщества судей, пишет regnum.ru.

 
 
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Верховный суд Польши сообщил о том, что страна может выйти из Европейского союза из-за судебной реформы.
 
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