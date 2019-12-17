У Даны Борисовой вновь проблемы с наркотиками

Источник материала: Tut.by

Последние несколько дней в прессе активно обсуждают скандал 43-летней Даны Борисовой с дочерью Полиной. Девочка призналась, что сбежала жить к папе, так как у мамы случился срыв, пишет starhit.





По данным Mash , на днях к Дане, в дом на Большой Филевской улице, приезжала скорая помощь: телеведущая пожаловалась на плохое самочувствие и головные боли. После осмотра медики диагностировали абстинентный синдром на фоне приема запрещенных веществ. Борисовой оказали первую помощь.

Дочь звезды признавалась в социальной сети, что ей тоже пришлось обратиться в больницу.

— В деталях все рассказывать не хочу, чтобы не делать хуже маме, но обо всех фактах знает полиция, скорая и опека. Могу сказать, что из-за происходящего папа был вынужден вызвать полицию и приехать сам. Потом для меня вызвали скорую, которая отвезла меня в детскую больницу. Слава Богу, ничего сверхсерьезного, врачи сказали: «До свадьбы заживет», — писала девочка.

Mash сообщает, что скоро Борисова вновь поедет на тайский остров Самуи, где ранее проходила лечение от наркотической зависимости в одной из местных клиник.