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У Даны Борисовой вновь проблемы с наркотиками
Источник материала: Tut.by
Последние несколько дней в прессе активно обсуждают скандал 43-летней Даны Борисовой с дочерью Полиной. Девочка призналась, что сбежала жить к папе, так как у мамы случился срыв,
По
Дочь звезды признавалась в социальной сети, что ей тоже пришлось обратиться в больницу.
— В деталях все рассказывать не хочу, чтобы не делать хуже маме, но обо всех фактах знает полиция, скорая и опека. Могу сказать, что из-за происходящего папа был вынужден вызвать полицию и приехать сам. Потом для меня вызвали скорую, которая отвезла меня в детскую больницу. Слава Богу, ничего сверхсерьезного, врачи сказали: «До свадьбы заживет», — писала девочка.
Mash сообщает, что скоро Борисова вновь поедет на тайский остров Самуи, где ранее проходила лечение от наркотической зависимости в одной из местных клиник.
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Из-за этого возник конфликт с дочерью.
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