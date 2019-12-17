Как убивали Шеремета. Через 3,5 года выяснилось, кто взорвал журналиста

Источник материала: Аргументы и факты

Детский врач и музыкант

На брифинге о расследовании рассказывал глава МВД Украины Арсен Аваков. В первом ряду сидел президент страны Владимир Зеленский. В такой компании страна узнала, что к убийству Павла Шеремета причастны как минимум 5 человек.

Главный фигурант — Андрей Антоненко (позывной «Рифмастер»). Это киевский музыкант, прославившийся своими националистическими треками. Он автор неофициального гимна Сил спецопераций (ССО), ветеран войны в Донбассе. Вторая подозреваемая — волонтёр и военный медик Юлия Кузьменко (позывной «Лиса»). Официально она работает в детском Научно-практическом центре при Минздраве, заведует отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии. Эта хрупкая девушка с такой мирной профессией, по версии следователей, самолично заложила взрывчатку под автомобиль журналиста. Ещё одна подозреваемая — медсестра Яна Дугарь. За 5 дней до преступления она фотографировала камеры наблюдения возле дома Шеремета на телефон. Ещё два фигуранта дела, показанные общественности, — супруги Владислав и Ирина Грищенко. Тоже ветераны АТО с позывными «Буча» и «Пума». Они в деле журналиста отвечали за приготовление взрывчатки. Последняя пара — колоритные ребята. У «Бучи» 6 судимостей за мошенничество, вымогательство и грабежи. «Буча» с сентября этого года сидит в СИЗО по подозрению в покушении на убийство бизнесмена из Ивано-Франковской области. Его супруга «Пума» по этому же делу переехала в СИЗО в ноябре. Собственно, из-за покушения на бизнесмена и удалось раскрыть дело Шеремета.



Главный фигурант – киевский музыкант, а по совместительству сержант Сил спецопераций Андрей Антоненко. Фото: www.globallookpress.com

«Подорвались» на МОНе

Изначально, в 2016-м, у следствия были только записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как двое закладывают взрывчатку под машину журналиста и исчезают. Были записи с девушкой, которая снимала сами камеры. Записи с другой девушкой в парике, которая нажимала на кнопку. Но через полтора года из-под днища машины бизнесмена в Ивано-Франковской области вывалилась бомба. Она просто не сработала. Эксперты выяснили, что она точно такая же, как и та, что взорвалась под машиной Шеремета: сделана из половинки мины МОН-50. Неразорвавшаяся бомба привела к шестикратно судимому «Буче», и МВД начало слушать телефонные разговоры супругов. Но с делом Шеремета тогда ещё эту историю никто не связывал.

И вдруг в разговоре супругов проскальзывает фамилия журналиста. «Пума» занервничала, когда узнала, что ещё одного из их компании в Киеве вызывают на допрос по делу об убийстве Шеремета. Речь об Иване Вакуленко («Пистолет»). Позже супруги Грищенко поймут, что тревога ложная, а «Пистолет»... застрелился.

Тем временем полицейские установили связь «Бучи» с другим ветераном АТО — Петром Кияном, причастным к подрывам ЛЭП в Херсонской области. Киян оказался сожителем той самой «Лисы». Подрыв опоры линии электропередачи, который оставил Крым без света, давно был в зоне внимания правоохранителей. Тогда выяснилось, что одним из организаторов диверсии стал активист по кличке Нацик. Этот «воин» дружил с музыкантом Антоненко. И у Нацика, и у «Рифмастера» на одежде были «знакомые» узоры — те, что попали на камеры перед взрывом Шеремета. Так полиция стала слушать телефоны всех фигурантов этого дела.

«Нужна баба-мать»

Опубликованы записи разговоров детского врача Юлии Кузьменко с другими соучастниками. «Лиса» обсуждала возможность принесения «сакральной жертвы», в частности кражи детей известной волонтёрки Марии Зверобой. «Мы их можем... (украсть, нецензурн. — Ред.). Украинцы стремятся к жертвенности, нам нужна жертва. Нам нужна баба, баба-мать», — говорит некая собеседница Кузьменко.

«Если бы менты... (избили, нецензурн. — Ред.) бабу-мать, это было бы идеально. Осталось только найти ментов, которые на это согласятся», — отвечает «Лиса». В другом разговоре Кузьменко приветствовала возможный обстрел Киева из реактивной системы залпового огня: «Я очень хочу, чтобы это произошло, мне этого (города. — Ред.) не жаль вообще».



Вторая подозреваемая — детский хирург Юлия Кузьменко, участница АТО с позывным «Лиса». Фото: www.globallookpress.com

Следствие пришло к выводу, что целью убийства Шеремета была «дестабилизация ситуации в стране». Адвокат Влад Дорош, занимающийся делом Кузьменко, опубликовал копию уведомления, полученного «Лисой» из МВД. В документе организатором назван Антоненко. Шеремета он решил убить, как написали следователи, «увлёкшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципам национальной принадлежности».

К слову, полиция Украины обратилась к самому признанному эксперту по компьютерной идентификации — британцу Айвону Бирчу. Он однозначно подтвердил, что на видео с камер «Лиса»-Кузьменко и «Рифмастер»-Антоненко. В тот момент, когда пришли арестовывать музыканта, он писал другу СМС: «Вынеси эту зелёную хреновину». Позже у этого друга изымут половинку мины МОН-50...

Нити идут выше?

Впрочем, почти никто не верит в официально объявленный мотив убийства Павла Шеремета из-за «арийских идей». Украинские политики сходятся в том, что если арестованные волонтёры и атошники действительно причастны к убийству, то сделали они это по другим причинам. Есть подозрение, что убийц кто-то прикрывал на самом верху — уж очень вольготно они себя вели и явно не опасались задержания. Даже президент Зеленский потребовал у министра Авакова ответить на главный вопрос: кто заказчик? Аваков пришёл в телеэфир и практически открыто намекнул: «Ощущение, что есть люди, которые пока находятся за кадром, вне схемы нашего обвинения, которые были инициаторами или соинициаторами этого преступления». И добавил, что во время расследования исчезли записи с 4 камер видеонаблюдения, «в хороших местах и с хорошим качеством», намекнул, что это могло быть делом рук СБУ. А дальше, если так дело пойдёт, ниточка может привести и к бывшему президенту Петру Порошенко. До прямых обвинений дело, конечно, вряд ли дойдёт. Но сбить спесь с националистов, на которых никак не может найти управу новая власть, вполне получится.

«За последние годы все резонансные убийства совершаются представителями «волонтёров» или «ветеранов», — говорит украинский политический эксперт Владимир Чемерис. Он напомнил об убийствах на Украине писателя Олеся Бузины, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, помощницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и о недавнем убийстве трёхлетнего мальчика. Во всех замешаны участники «донбасской кампании».