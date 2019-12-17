Появились новые изображения интерьера «Русского Prado» от УАЗа

Источник материала: Tut.by

В открытой базе патентов Федерального института промышленной собственности (ФИПС) разместили документ с изображениями деталей интерьера нового внедорожника УАЗ. Предполагается, что они дают представление о салоне модели, которую называют «Русским Prado».



Фото: Роспатент

На первом изображении показана передняя консоль с кнопками активации подогрева передних сидений, рулевого колеса и лобового стекла, а также предпускового подогревателя, системы помощи при спуске и функции помощи при движении по бездорожью. Кроме того, новинка получит специальную «шайбу» управления режимами полного привода. На втором слайде виден блок управления вентиляцией и подогрева сидений для задних пассажиров.

Ранее стало известно, что специально для «Русского Prado» Заволжский моторный завод (ЗМЗ) разработает бензиновый наддувный агрегат мощностью 180 лошадиных сил. Кроме того, не исключено, что в линейку двигателей войдет модернизированный 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.

Напомним, весной 2019 года глава холдинга Sollers Вадим Швецов заявил о том, что в следующем году УАЗ выведет на рынок автомобиль класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 1,5 млн российских рублей (около 24 тыс. долларов), построенный на новой платформе. Автомобиль будет рамным и полноприводным.