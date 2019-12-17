2 января в Беларуси будет праздничным днем без отработки

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки).
Вместе с тем, как пояснили в пресс-службе правительства, 4 января 2020 года останется рабочим днем. В этот день придется отрабатывать за 6 января.
По материалам БелТА.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в...