2 января в Беларуси будет праздничным днем без отработки

Источник материала: Голас Сененшчыны





Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки).

Вместе с тем, как пояснили в пресс-службе правительства, 4 января 2020 года останется рабочим днем. В этот день придется отрабатывать за 6 января.

По материалам БелТА.