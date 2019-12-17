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Глянцевый скандал. На первую в Беларуси обложку с plus-size моделью побоялись поставить полную девушку

18.12.2019 11:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Локальный скандальчик разгорелся вокруг декабрьского выпуска журнала «ЭШ». Номер только вышел в продажу с громким заявлением, что на обложке впервые в Беларуси появится plus-size модель, и сразу привлек много жесткой критики в соцсетях. Читатели увидели обычную красотку, а не обещанную в пресс-релизе plus-size.

«Пакет и парча вместо полной модели»: как отреагировали на оформление обложки в соцсетях

Та самая «первая в Беларуси обложка» была создана в результате сотрудничества журнала «ЭШ» с «Мисс Беларусь Plus Size». Лицо номера редакция журнала выбирала из пяти финалисток этого проекта. В результате выбор остановился на Ирине Вайницкой, которая, несмотря на размер одежды L, была признана читателями слишком худой.

Критики обвинили организаторов проекта и редакцию «ЭШ» в полумерах и желании прикрыть объемы модели декором и чрезмерно пышным костюмом. На фото модель не позирует в полный рост, видна только часть девушки — все остальное скрыто пленкой. За эту пленку в соцсетях досталось особенно:

Вот что написала в своем Фейсбуке Анна Златковская:



Та самая обложка


В комментариях Анны Златковской высказались многие лидеры мнений. Например, известный дизайнер и владелица бренда TON-IN-TON Ольга Новик отметила невостребованность на модном рынке Беларуси настоящего plus-size:


Известный модный фотограф Роман Калиновский также отметил: «Запросы сделать на фото стройнее еще живут и будут долго жить. Реальность и честность — она не всем нужна. Вернее большинству не нужна».

Большинство комментаторов также сошлись во мнении, что организаторы съемок приложили усилия, чтобы замаскировать полноту модели.


PR-специалист Илья Иванов также отреагировал бурно:


Прокомментировала белорусскую обложку и Триша Грищенко, одна из первых в Украине plus-size фотографов:


К критике блогеров и лидеров мнений добавились комментарии тех, кому обложка понравилась, а проблему они посчитали надуманной.

Оксана Зарецкая, тренер по бизнес-общению и этикету, телеведущая и блогер:

— Честно говоря, я не вижу, в чем проблема. На обложке прекрасная, луноликая девушка, в стилизованном необычном наряде. По ней совершенно ясно, что она не сидит на диете из сельдерея и картинок с тортиком. Она прекрасная, очаровывающая, притягательная. Фотограф сделал главное, на мой взгляд: запечатлел красоту. И требовать демонстрации именно пышности, а не красоты, настаивать на демонстрации килограммов, а не элегантности, значит расставлять какие-то не те акценты.

Давайте не будем искать повод поскандалить и возмутиться, в этой обложке его явно нет. Остаётся только поздравить модель Ирину Вайницкую. Шум стихнет, а ее титул останется с ней: первая модель plus-size на обложке журнала в Беларуси. Красиво, не правда ли?".




Мы обратились за комментарием к организаторам съемки, к которым возникло много вопросов.

— Я безумно рада, что люди хотят видеть больше пышных девушек в журналах. — Говорит Евгения Тюленева, организатор «Мисс Беларусь Plus Size», финалистка которого попала на обложку. — Моделями плюс-сайз являются девушки от 46 размера — девушки размера M и выше. Для обывателя это странно, но для фешн-индустрии — это норма. Для меня как организатора конкурса, комментарии о худобе Ирины это бальзам на душу. Возможно, если бы обложки с разной красотой появились в Беларуси раньше, Ирина и еще тысяч девушек могли бы избежать расстройств пищевого поведения".

С вопросом «Почему не выбрали более полную модель?» мы обратились к шеф-редактору «ЭШ» Александре Бушма:

«Когда глянец приглашает модель для обложки, у редакции уже есть идея номера и видение, каким должно быть его оформление. Выбирают не обложку под девушку, а девушку под обложку. Это — общемировая практика.

Мы выбрали Ирину не из-за страха показать более крупную модель — лицо нашей декабрьской обложки носит размер одежды L. Просто задача перед творческой группой была другой — показать холодную противоречивость космоса, а не спекулировать на теме plus-size. Мы не стремились противопоставлять полных и стандартных моделей. И я очень рада, что читатели увидели красоту, а не полноту Ирины. Судя по отзывам, модель размера L также привлекательна, как и ее коллеги традиционных параметров. Значит, наше общество готово видеть красоту независимо от объемов женщины».

А вам понравилась обложка? Как считаете, готова ли к настоящему plus-size белорусская аудитория?

 
 
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Локальный скандальчик разгорелся вокруг декабрьского выпуска журнала «ЭШ». Номер только вышел в продажу с громким заявлением, что на обложке впервые в Беларуси...
 
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