Польша может выйти из Евросоюза?

Верховный суд этой страны не исключает такую возможность, если не будет решен вопрос судебной реформы, заявил первый председатель суда.





Противоречие между законодательством ЕС и Польши, скорее всего, приведет к появлению претензий от Евросоюза. А в итоге - к необходимости покинуть объединение.





Напомним, спор по проекту судебной реформы в Польше продолжается уже не первый год. Он обострился неделю назад, когда в Сейм внесли очередные поправки в законодательство о судах. Их цель, "дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия".





Противники закона, в том числе сами судьи, утверждают - эти изменения угрожают независимой судебной системе Польши. А в Еврокомиссии считают реформу нарушением законодательства ЕС.