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Польша может выйти из Евросоюза?
Источник материала: Партизан
Вслед за Британией из Евросоюза может выйти Польша.
Верховный суд этой страны не исключает такую возможность, если не будет решен вопрос судебной реформы, заявил первый председатель суда.
Противоречие между законодательством ЕС и Польши, скорее всего, приведет к появлению претензий от Евросоюза. А в итоге - к необходимости покинуть объединение.
Напомним, спор по проекту судебной реформы в Польше продолжается уже не первый год. Он обострился неделю назад, когда в Сейм внесли очередные поправки в законодательство о судах. Их цель, "дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия".
Противники закона, в том числе сами судьи, утверждают - эти изменения угрожают независимой судебной системе Польши. А в Еврокомиссии считают реформу нарушением законодательства ЕС.
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Вслед за Британией из Евросоюза может выйти Польша.
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