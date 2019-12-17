Беларус выиграл в покер миллион евро

Источник материала: KYKY

Беларус выиграл миллион евро в покер, пишет kp.by. Если вам кажется, что где-нибудь в нашей стране теперь банкротится одно казино, все иначе: эту сумму мужчина получил, победив в Европейском покерном туре в Праге.

Европейский покерный тур (ЕРТ) – это самая крупная серия живых турниров по покеру, которые проходят по всей Европе. Она существует с 2004 года: в том году тур состоялся в Барселоне, а его главным инвестором стал английский режиссер Джон Дьюти. Тогда, 15 лет назад, участников было чуть больше двух сотен, но сейчас по количеству игроков ЕРТ сравнивают с Мировым покерным туром.

Попасть в тур может любой желающий азартный игрок, если найдет деньги на бай-ин (это сумма, в обмен на которую каждый игрок получает равное число фишек). Но придется потратиться: например, в 2007 бай-ин стоил семь тысяч евро, а спустя два года – десять тысяч долларов. Как правило, на ЕРТ идут не только за выигрышем, но и за тем, чтобы имя игрока прозвучало на весь мир.

Беларус, который забрал миллион евро с тура (а в пересчете на беларуские рубли это почти 2,3 миллиона), – Николай Поболь. Вместе с ним заявки на участие подавали 1154 человека: каждый из них положил в общий банк турнира 5,3 тысячи евро, и в сумме призовой фонд игр составил почти 5,597 миллиона евро. Кроме денег, Поболь также получил чемпионский титул – и стал вторым в истории EPT двукратным победителем. Впервые Поболь добился победы в 2012 году в Барселоне.