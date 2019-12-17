ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Есть к чему стремиться: в Узбекистане подготовили законопроект, предусматривающий уголовное наказание за призывы к митингам

18.12.2019 10:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Узбекистане могут ужесточить наказания за нарушение порядка проведения собраний, митингов, маршей или демонстраций, а также за общественные беспорядки и призывы к массовым демонстрациям через Интернет. Об этом сообщает centralasian.org.

Как сообщается, данная норма предусмотрена законопроектом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности».

Законопроект также содержит новую статью в Административном кодексе, которая предусматривает лишение свободы за «сознательное распространение ложной информации» через средства массовой информации и Интернет.

В документе определено, что призыв к такой демонстрации в социальных сетях является таким же преступлением как и проведение несанкционированного митинга.

Комментируя данный законопроект, юрист из Ташкента назвал его попыткой лишить общественность права выражать свое недовольство политикой правительства в социальных сетях и попыткой запугать блогеров и журналистов.

«Раз законопроект не был представлен общественности, то мы можем ожидать его одобрения. Если законопроект не был принят на заседании Сената 14 декабря, он будет приниматься новоизбранным парламентом. В зависимости от того, примут ли новые депутаты законопроект, мы можем ясно понять, кому они служат - народу или правительству», сказал юрист.

По словам источника, проект закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности» является секретным документом.

По словам чиновника, который непосредственно вовлечен в процесс, автором проекта является Министерство внутренних дел Республики Узбекистан. В настоящее время законопроект внесён в силовые структуры страны “для рассмотрения и внесения дополнений и предложений”.

«Не ищите этот законопроект на regul.gov.uz (правительственный сайт для обсуждения законопроектов). Это потому, что документ разрабатывался секретно и закрытом режиме. Проект не будет выставлен для публичного обсуждения...», - сказал ташкентский чиновник, представивший копию секретного законопроекта.

По словам чиновника, ожидается, что законопроект будет принят и вступит в силу без огласки.
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Узбекистане могут ужесточить наказания за нарушение порядка проведения собраний, митингов, маршей или демонстраций, а также за общественные беспорядки и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия и Беларусь договорились о компенсации за налоговый маневр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика