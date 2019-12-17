В Быховском районе прошел день животновода

Источник материала: Маяк Преднепровья

Проанализировать итоги работы, обсудить выполнение поставленных задач — для этого собрались труженики ОАО «Следюки» в очередной День животновода, который прошел в хозяйствах района с участием представителей районных групп. А обстоятельный разговор шел о производстве молока в разрезе молочно-товарных ферм и комплексов за январь-ноябрь текущего года, в том числе непосредственно за ноябрь.





С животноводами встретились и.о. начальника РУСПП «Могилевское госплемпредприятие» Евгений Шалабодов, председатель районного объединения профсоюзов Наталья Приборец, а также антикризисный управляющий Владимир Новак, председатель Следюковского селисполкома Жанна Кирилова.

Как отметил Владимир Новак, сегодня один из самых главных вопросов в животноводстве — кормление скота. Будет скот сытым — будет и молоко.

В последнее время высказывалось немало замечаний в адрес названного открытого акционерного общества и, в частности, отрасли животноводства. Но вовремя принятые меры позволили устранить многие недостатки. Теперь по соблюдению технологии кормления скота, по производству молока и по содержанию телят ОАО «Следюки» отмечено с положительной стороны как в районе, так и в области. Тем не менее, сделано еще далеко не все, и работать есть над чем. Да и показатели необходимо улучшать, увеличивая производство молока.

С нынешними показателями по животноводству присутствующих ознакомил главный экономист хозяйства Дмитрий Плотников. Так, в текущем году за 11 месяцев в хозяйстве надоили 1533 тонны молока, а это 99,7% к заданию. Соответственно увеличилась и реализация молока. Так, за ноябрь реализовано государству 105,9 тонны молока в зачетном весе, что составило 103,5% к уровню прошлого года.

Кормление скота на фермах производится дважды в сутки, ему даются свежие корма, контролируется их влажность. Ежедневно работают и над качеством молока. 60% его реализуется высшим сортом. Средний удой на корову составил 167 килограммов, «не дотянули» до выполнения задания всего 7 килограммов. Товарность же пока остается низкой — на уровне 82%.

А вот показатели по выращиванию КРС радуют больше. Согласно плану, в ноябре текущего года в производстве (выращивании) продукции КРС необходимо было получить 11,4 тонны, данный показатель выполнен на 105%. Значит, нынешние темпы позволяют выполнить доведенный план и по итогам года. В частности, по выращиванию продукции КРС планируют выйти на 100,5%, по надою молока уже прослеживается тенденция выполнения плана на 100%. Смогли удержаться «на плаву» и по уровню заработной платы, незначительно уменьшив численность работников. Таким образом, увеличили на 5,2% среднемесячную заработную плату.

В День животновода обращали внимание и на необходимость решения ряда других важных вопросов, в том числе по воспроизводству стада, по заключению с населением договоров за сданное молоко.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.