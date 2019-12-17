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В Вороновском РОВД проведут мероприятие по оказанию помощи в трудоустройстве лицам, имеющим судимость

18.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском РОВД проведут мероприятие по оказанию помощи в трудоустройстве лицам, имеющим судимость

В целях принятия своевременных мер профилактического влияния, недопущения совершения новых преступлений, оказанию действенной помощи в трудоустройстве лицам, имеющим судимость 19 декабря 2019г. в 11.00 по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, 39 (зал заседаний Вороновского РОВД) пройдет групповое профилактическое мероприятие с лицами, в отношении которых ОВД осуществляется профилактическое наблюдение, из числа не работающих и привлекавшихся к административной ответственности.

 
 
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В целях принятия своевременных мер профилактического влияния, недопущения совершения новых преступлений, оказанию действенной помощи в трудоустройстве лицам,...
 
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