В Вороновском РОВД проведут мероприятие по оказанию помощи в трудоустройстве лицам, имеющим судимость

Источник материала: Вороновская газета





В целях принятия своевременных мер профилактического влияния, недопущения совершения новых преступлений, оказанию действенной помощи в трудоустройстве лицам, имеющим судимость 19 декабря 2019г. в 11.00 по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, 39 (зал заседаний Вороновского РОВД) пройдет групповое профилактическое мероприятие с лицами, в отношении которых ОВД осуществляется профилактическое наблюдение, из числа не работающих и привлекавшихся к административной ответственности.