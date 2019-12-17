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Многоборье в третьей школе – Фото и видео
18.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В СШ №3 прошли соревнования по многоборью имени Александра Соловьева, воина-интернационалиста и
В программе были подтягивание, дартс, прыжки в длину, отжимание, челночный бег и упражнения со скакалкой.
Победила в соревнованиях команда гимназии №1, на втором месте — четвертая школа, бронза у СШ №2.
Фото Михаила Левцова
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В СШ №3 прошли соревнования по многоборью имени Александра Соловьева, воина-интернационалиста и выпускника этой школы. В программе были подтягивание,...
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