ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Многоборье в третьей школе – Фото и видео

18.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

В СШ №3 прошли соревнования по многоборью имени Александра Соловьева, воина-интернационалиста и выпускника этой школы.

 

 

В программе были подтягивание, дартс, прыжки в длину, отжимание, челночный бег и упражнения со скакалкой.

 

Многоборье в третьей школе – Фото и видео

 

Многоборье в третьей школе – Фото и видео

 

Многоборье в третьей школе – Фото и видео

 

Многоборье в третьей школе – Фото и видео

 

Многоборье в третьей школе – Фото и видео

 

Многоборье в третьей школе – Фото и видео

 

Многоборье в третьей школе – Фото и видео

 

Многоборье в третьей школе – Фото и видео

 

Многоборье в третьей школе – Фото и видео

 

Многоборье в третьей школе – Фото и видео

 

Многоборье в третьей школе – Фото и видео

 

Победила в соревнованиях команда гимназии №1, на втором месте — четвертая школа, бронза у СШ №2.

 

Многоборье в третьей школе – Фото и видео

 

Фото Михаила Левцова


 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В СШ №3 прошли соревнования по многоборью имени Александра Соловьева, воина-интернационалиста и выпускника этой школы.   ﻿﻿﻿﻿   В программе были подтягивание,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Октябрьский детский сад мониторил РОЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика