Многоборье в третьей школе – Фото и видео

Источник материала: Горецкий вестник

В СШ №3 прошли соревнования по многоборью имени Александра Соловьева, воина-интернационалиста и выпускника этой школы.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В программе были подтягивание, дартс, прыжки в длину, отжимание, челночный бег и упражнения со скакалкой.







































































Победила в соревнованиях команда гимназии №1, на втором месте — четвертая школа, бронза у СШ №2.







Фото Михаила Левцова