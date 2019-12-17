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Октябрьский детский сад мониторил РОЧС

18.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности Октябрьского детского сада проведен работниками Буда-Кошелевского РОЧС.

Октябрьский детский сад мониторил РОЧС

Установлено, что руководством  учреждения не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объекте.  Планы эвакуации и общеобъектовые инструкции не соответствуют требованиям. Двери на путях эвакуации не оборудованы устройствам свободного открывания изнутри без ключа. Кроме того, работники не прошли  подготовку по программе пожарно-технического минимума. Труженики, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре не обеспечены самоспасателями.

Рекомендации об устранении нарушений вручены руководителю учреждения. Установлены сроки выполнения.

Подготовила Инна ВИШЕНКО

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Мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности Октябрьского детского сада проведен работниками Буда-Кошелевского РОЧС. Установлено, что...
 
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