Октябрьский детский сад мониторил РОЧС

Источник материала: Газета Авангард

Мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности Октябрьского детского сада проведен работниками Буда-Кошелевского РОЧС.





Установлено, что руководством учреждения не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объекте. Планы эвакуации и общеобъектовые инструкции не соответствуют требованиям. Двери на путях эвакуации не оборудованы устройствам свободного открывания изнутри без ключа. Кроме того, работники не прошли подготовку по программе пожарно-технического минимума. Труженики, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре не обеспечены самоспасателями.

Рекомендации об устранении нарушений вручены руководителю учреждения. Установлены сроки выполнения.

Подготовила Инна ВИШЕНКО

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