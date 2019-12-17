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«Обстановка нестабильна». В Генштабе России рассказали, будет ли масштабная война до 2050 года

18.12.2019 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Генштабе ВС РФ заявили об отсутствии предпосылок для начала крупномасштабной войны в период до 2050 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника Генштаба Валерия Герасимова.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют», — сообщил Герасимов, слова которого приводит «Красная звезда».

Вместе с тем, как отметил Герасимов, обстановка в мире остается нестабильной, а ее развитие приобретает все более динамичный характер. По мнению главы Генштаба, это обусловлено стремлением некоторых стран навязать свои принципы другим суверенным государствам. Как подчеркнул Герасимов, «в том числе с использованием силовых методов».

«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — сказал Герасимов. Он отметил, что по этой причине не стоит исключать возникновения кризисных ситуаций, которые способны перерасти в конфликт большого масштаба.

По мнению начальника Генштаба, изменения форм ведения вооруженной борьбы приводят к выводу о том, что в будущем войны будут распространяться на все сферы. По словам Герасимова, «подтверждением этому служат решения саммита НАТО в Лондоне, где космос признан пятой операционной средой». Генерал подчеркнул, что в России «должны быть готовы к любому сценарию развития обстановки».

Начальник Генштаба также заверил, что оборонный потенциал РФ как сейчас, так и в будущем будет поддерживаться на достаточном уровне для отражения любой агрессии против страны.

 
 
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В будущем войны будут распространяться на все сферы, включая космос.
 
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