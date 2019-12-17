Свой дом и почти даром. Разбираемся, как многодетной семье построить жилье в городе и на селе

Источник материала: Tut.by

Построить собственный дом для многодетной семьи — задача решаемая. Господдержка, предусмотренная 240-м указом, дает реальную возможность улучшить жилищные условия. Разбираемся, дома каких размеров прокредитуют многодетным семьям в городе и сельской местности и можно ли построиться за льготный кредит при минимальных вложениях из собственного кармана.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Какие условия?

Сегодня финансирование строительства жилья для многодетных семей идет по указам президента № 13, 240 и 346. В интересующем нас указе № 240 речь идет о привлечении кредитов коммерческих банков с предоставлением необходимой адресной финансовой поддержки на их погашение. В итоге человек получает не льготный, а самый обычный коммерческий кредит. Государство же на погашение кредита и процентов по нему выделяет субсидию. Многодетным семьям с тремя несовершеннолетними детьми оно погасит 95% основного долга по кредиту. Для семей с четырьмя и более несовершеннолетними детьми — 100%.

Более того, многодетные, помимо субсидии, могут рассчитывать на бесплатный земельный участок. Как правило, происходит это все в течение года с момента обращения в исполком.

То есть если воспользоваться всеми льготами, то обзавестись жильем можно при минимальных вложениях в строительство со стороны семьи.

Выгоднее строиться в деревне, но есть нюансы

Стоит отметить, что стоимость квадратного метра в сельской местности и в городе разная. Для семей, проживающих и работающих на селе и строящихся там, государство готово субсидировать 940 рублей за метр квадратный. Для тех, кто строится в городах или работает в городе, — 718 рублей. Есть разница и в количестве субсидируемых метров — 30 м² в сельской местности, 20 м2 — в городе.

Вот пример для расчета максимального размера кредита для семьи из шести человек, проживающей и работающей в сельской местности:

6 человек х 30 м² х 940 руб = 169 200 рублей.

Если бы наша семья жила либо была трудоустроена в городе, то формула выглядела бы уже по-другому:

6 человек х 20 м² х 718 руб = 86 160 рублей.

Как видим, сельскому жителю полагается кредит почти в два раза больше. Но чтобы его получить, нужно не только проживать в сельской местности, но и работать там.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Также надо учитывать, имеется ли у семьи в собственности другое жилье. Например, если есть еще дом площадью 50 м², тогда расчет суммы субсидии будет выглядеть следующим образом:

(6 человек х 30 м² - 50 м²) х 940 руб = 122 200 рублей (для сельской местности).

(6 человек х 20 м² - 50 м²) × 718 руб = 50 260 рублей (для города).

И даже если этот дом находится в аварийном состоянии, эти метры будут вычтены из субсидируемой площади.

Сумму субсидии можно увеличить на 20% — многодетным можно рассчитывать на дополнительные средства на строительство хозпостройки.

Идеальный вариант по мнению министерства

Итак, возможности многодетных семей по размерам госпомощи определили. Но кто и как будет строить?

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства, говорит, что идеальным вариантом для строительства индивидуальных домов с использованием господдержки была бы комплексная застройка определенной территории в населенных пунктах.

Плюсы такого метода строительства очевидны — строительная организация берет на себя подведение инженерных сетей, земляные работы, закупку и подвоз строительных материалов, отвечает за качество строительных работ. Дома, возведенные по типовым проектам с привлечением подрядной организации, с большей вероятностью «впишутся» в смету. Строительство хозспособом, то есть силами самого хозяина, часто растягивается на годы — не в каждой семье есть профессиональный строитель, который сможет быстро и правильно возвести дом.

Год назад перед большим совещанием у президента по вопросам строительства на демонстрационной площадке МАПИД правительству показали, как могут выглядеть индивидуальные дома и таунхаусы в индустриальном исполнении (из панелей ДСК). Идея такая — использовать мощности региональных домостроительных комбинатов и возводить жилье из типовых железобетонных панелей по типовым проектам.



Мапидовские индустриальные дома. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Тогда же была названа и ориентировочная себестоимость такого жилья — 600−650 долларов за квадратный метр (с учетом подведения сетей застройщиком, без внутренней отделки).

Многие домостроительные комбинаты уже начинают продавать индивидуальные дома из панелей. Стоимость квадратного метра даже несколько ниже озвученной выше — от 1000 белорусских рублей. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей с учетом господдержки такое жилье может стать приемлемой альтернативой квартирам в многоэтажных домах.



Гродненский каркасно-щитовой дом заводского изготовления. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Стоит отметить опыт региональных госзастройщиков. В этом году был введен в эксплуатацию таунхаус на 10 квартир в Острошицком Городке. Все квартиры тут трехкомнатные со встроенным гаражом на одну машину. Площадь — около 150 квадратных метров. Заказчиком выступал УКС Миноблисполкома, генподрядчиком — компания «Металлстройпрофиль».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Цена для многодетных в таунхаусах — 1200 рублей за квадратный метр, общая стоимость квартиры — 180 тысяч рублей. Как минимум по сто «квадратов» (по 20 на каждого члена семьи из пяти человек) субсидировалось государством.

Например, семья из пяти человек получила субсидию 718 рублей на каждый квадратный метр из ста (сумма субсидии составила 71 800 рублей). Итого вместо 180 тысяч рублей многодетной семье нужно заплатить 108,2 тысячи рублей.

Стоит признать, что строительство такого рода жилья не носит массового характера, а обещанные дома и таунхаусы от ДСК — явление и вовсе редкое. И пока домостроительные комбинаты только декларируют свои намерения строить индивидуальное жилье, инициативу перехватывают частные компании.

Сельчанам и метров больше, и денег

Жилье в таунхаусах в Острошицком городке для большинства многодетных семей не по карману даже с господдержкой. А вот при строительстве индивидуального дома смету можно рассчитать так, чтобы свои средства дополнительно практически не вносить, а использовать только господдержку. Для тех, кто живет, работает и строится в сельской местности, это достижимо.

Например, семье из 6 человек, строящей дом в сельской местности, банк прокредитует жилье до 180 м² (6×30м2) на сумму до 169 200 рублей. Если выбрать проект именно такой площади, то строительство будет вестись из расчета 940 рублей на «квадрат». Но с таким финансированием можно построить разве что только коробку дома.

— Многие считают, что надо строить именно столько «квадратов», на сколько выделяют субсидию, — говорит архитектор Анастасия Гардиенко из бюро «1000 проектов». — В итоге люди «не влазят» в бюджет либо строят из самых дешевых материалов. На самом деле сумму субсидии не уменьшат, если выбрать дом меньшей площади. Главное, чтобы обеспеченность квадратными метрами была не менее 15 м² на человека.

Специалисты утверждают, что на практике для многодетной семьи будет комфортно и на 120−140 м2. И если наша условная семья выберет дом на 130 м², а не на 180 м2, то получим следующую цифру: 169 200 руб/130 м2 = 1301 рубль за 1 м². Такая сумма позволит рассчитывать на большую степень готовности дома.

А что для городских семей?

Многодетной семье, которая строит дом в городе, субсидируется меньшая площадь. Размер кредита тоже меньше. Государство субсидирует дом до 120 м² (6×20 м2) — по 718 рублей за м2. Итого семья из шести человек может рассчитывать на 86 160 рублей. Это значит, что для того, чтобы достроить дом, нужно иметь и запас собственных денег.

Если задача стоит построить дом с минимальным вложением своих средств, специалисты рекомендуют обратить внимание на проекты домов небольшой площади.

— При сумме субсидии в пределах 80−100 тысяч рублей для семьи из 6 человек я бы рекомендовала обратить внимание на проекты площадью 100−110 м², — говорит Анастасия Гардиенко. — При грамотной планировке на такой площади можно уместить 4 спальни, 2 санузла и неплохих размеров кухню с гостиной. По словам специалиста, каркасный дом на 104 м² будет стоить около 108 тысяч рублей.

Дом в стандартной комплектации: Фундамент Свайно-винтовой Каркас Обрезной пиломатериал: стены 50*150 мм, перекрытия 50*200 мм, перегородки 50*100 мм, стропила 50*150 мм Утепление Утепление минеральной ватой в плитах (URSA или аналоги) Кровля Ондулин. Подкровельные свесы — софит ПВХ, водосточная система: ПВХ Наружная отделка Имитация бруса. Наличники — дерево. Оконные отливы- металл Внутренняя отделка Жилые комнаты: стены — имитация бруса, Полы — ОСБ 22 мм + ламинат 32 класс, плинтуса ПВХ, Потолок — вагонка. Санузлы: стены — панели ПВХ, потолки — натяжные, пол — плитка («Керамин», «БерезаКерамика»). Топочная: стены и потолок — ЦСП, пол — плитка Окна ПВХ. Профиль «БрусБокс» (или аналог) однокамерный стеклопакет. Подоконники ПВХ, отделка откосов ПВХ или дерево Дверь входная Металлическая, утепленная «МетаЛюкс» (РБ) Межкомнатные двери МДФ с пленочным покрытием Электрика 2 двойные розетки в каждой комнате. 2 точки ТВ, интернет на дом. Ящик с автоматами. Розетки и выключатели наружной установки Отопление, вода, канализация Радиаторы ТИП 22 (двухтрубная система). Отопление: трубы полипропилен. Вода и канализация по проекту. Ванна, унитаз, умывальник с тумбой. Установка твердотопливного или электрического котла. Бойлер Покраска Имитация бруса красится пропиткой «Неомид». Цвет на выбор Лестница Деревянная без подступенков

Мы попросили сделать расчет и для строительства из газосиликатных блоков — вышло примерно 134 тысячи рублей.

Дом большей площади (около 140 м2) позволит сделать 5 спален, кухню с гостиной. В каркасном исполнении строительство этого дома обойдется в 144 тысячи рублей. При строительстве из блоков цена вырастает до 179 тысяч рублей.



Фото: 1000proektov.by

Фото: 1000proektov.by

Фото: 1000proektov.by

Фото: 1000proektov.by

Специалист компании «Вудплейс», которая занимается каркасными домами заводского изготовления, предоставил укрупненную смету на дом, который они построили для многодетной семьи.

Укрупненная смета на дом заводского изготовления: Стоимость фундамента для дома на 130 м2 — от 6000 рублей в зависимости от типа. Комплект цокольных, наружных и внутренних панелей — 38 000 — 43 000 рублей в зависимости от комплектаций. Крыша в таких домах собирается из кровельных панелей. В качестве кровли — битумная черепица Shinglas. Цена кровельных панелей составит около 21 — 23 тысяч рублей. Монтажные работы с привлечением крана будут стоить около 6000 тысяч. Окна (профиль Salamander c односторонней ламинацией, двухкамерный стеклопакет, отливы, откосы, подоконник, доставка, монтаж) — 8400 рублей. Двери (входные — металл, межкомнатные — массив сосны) — 3000 рублей. Канализация с разводкой по дому от 2400 рублей. Скрытая электрика под ключ — около 3600 рублей. Отопление (двухконтурный котел с бойлером, насосом рециркуляции ГВС, чешский полипропилен и т.д.) — ориентировочно от 9000 тысяч рублей. Итоговая цена домокомплекта со сборкой — примерно 100 тысяч рублей.



Дом на 130 м2. Фото: woodplace.by

Отметим, что цены приведены за дома, готовые к заселению.



Дом на 130 м². Фото: woodplace.by

Из дополнительных расходов надо в первую очередь предусмотреть подключение к наружным сетям, запланировать затраты на благоустройство территории. На это следует «забронировать» в смете следующие суммы:

Подвод электричества на участок — 1000−1200 рублей .

. Местный септик из колец — 2500−3000 рублей .

. Скважина — от 1500 рублей (если нет центрального водопровода).

(если нет центрального водопровода). Подключение к газопроводу — 4−9 тысяч рублей.

Смета для банка. Что важно знать?

Финансирование строительства дома начинается со сметы. Важно, чтобы на месте строительства побывал прораб и отметил важные нюансы (например, участок имеет большой уклон, значит, в смету надо внести больший объем песка на засыпку, либо, наоборот, участок готов к строительству, значит, в смете минимизируется количество работы спецтехники).



Фото: 1000proektov.by

Снабженец уточняет стоимость материалов и транспортных услуг для конкретного региона, затем вся информация передается сметчику, и, таким образом, мы получаем в смете данные, максимально приближенные к условиям строительства, для каждого заказчика.

— Даже в типовом проекте смета всегда индивидуальная, — говорит Анастасия Гардеенко.

Внести изменения в смету непросто, потребуется время на пересогласование. К тому же вносить изменения в смету может только разработчик. В этом кроется опасность покупки типовых смет. Там элементарно может быть забита центральная канализация, а по факту нужен автономный септик. Но банк не может его оплатить, так как септика нет в смете.

Важно, чтобы подрядная фирма имела опыт работы с указом № 240 — каждый этап строительства сопровождается довольно внушительным объемом документов, и не все в состоянии всё правильно оформить. При этом за кредитными деньгами — особый контроль и со стороны банка, и со стороны исполкома. Не стоит забывать, что в первую очередь заказчики несут ответственность за расходование кредитных средств. Если вы оплатили кому-то поставку стройматериалов, а поставщик их вам не привез, то пока вы не отчитаетесь за израсходованные средства, банк вам не разрешит дальше тратить кредитные деньги.

Поэтому в идеале нужно заказывать у одной компании и проект, и смету и строительство.

И еще несколько советов

Избегайте сложных форм и дорогостоящих технических решений. При заказе проекта лучше посоветоваться с застройщиком о примерной стоимости строительства до утверждения проекта.

По 240-му указу не кредитуются гаражи и навесы для машин. В то же время хозпостройки — кредитуются. Хозпостройку можно пристроить непосредственно к дому, и в ней никто не запрещает сделать широкие ворота (как в гараже). Если у вас нет острой необходимости в хозпостройке, направляйте финансы на строительство дома.



Фото: 1000proektov.by

Если вы строите дом, не располагая всей суммой, то обязательно надо просить подрядчика, чтобы он вам рассчитал сумму так, чтобы даже длительный перерыв в строительстве не привел в негодность построенное сейчас. Например, делая коробку, обязательно надо ее накрывать крышей. В случае с каркасником рекомендуют сделать как минимум черновой фасад и окна.

Выбирая проект, лучше предпочесть тот вариант, который немного скромнее ваших финансовых возможностей, — не забывайте о подключении дома к внешним сетям.

Финальная сумма затрат, скорее всего, будет немного отличаться от прогнозируемой. Поэтому нужно финансировать в последнюю очередь те работы и материалы, без которых можно сдать дом в эксплуатацию. Например, декоративную отделку цоколя можно сделать и в самый последний момент. Даже если на нее не хватит денег, то это не помешает новоселью. Хуже, если на самый последний момент отложили установку оборудования в котельную, а деньги закончились.