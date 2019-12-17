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Шарлиз Терон о сыне: «Однажды моя дочь сама расскажет свою историю»

18.12.2019 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

44-летняя Шарлиз Терон воспитывает двоих приемных детей, семилетнего Джексона и четырехлетнюю Августу. Несколько лет назад старший ребенок актрисы, по ее словам, стал просить называть его девочкой, пишет spletnik.ru.


О кризисе идентичности и расстройстве личности Джексона трудно судить, но его приемная мать в этом году впервые заговорила о нем в интервью в женском роде. В новой беседе с прессой она ответила на просьбу рассказать о Джексоне.

Терон призналась, что ситуация с Джексоном для нее новая, прежде она не сталкивалась с подобным.

— История моей дочери — это ее история. Однажды она сама расскажет ее, если захочет. Мне, как матери, лишь важно, чтобы окружающие и пресса использовали правильное местоимение в разговорах, — сказала Шарлиз.

По ее словам, прежнее обращение задевало Джексона, поэтому актриса и заговорила об этом в СМИ.

 
 
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44-летняя Шарлиз Терон воспитывает двоих приемных детей.
 
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