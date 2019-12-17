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Указ президента: Многодетным семьям из Минска жилье будут предоставлять в течение года

18.12.2019 11:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ «О мерах по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей в Минске». Документ направлен на сокращение в течение двух лет очереди многодетных семей в Минске. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Изображения: УКС «Запад»

В соответствии с указом в 2020 — 2021 годах для многодетных семей, состоящих на таком учете, предусматривается строительство одноквартирных, блокированных жилых домов на перспективных площадках в микрорайонах Сокол, Чижовка, в жилом районе вблизи деревни Зацень. Документом также предусмотрена продажа жилых помещений во введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах ГПО «Минскстрой», продажа 300 квартир из числа переданных застройщиками в коммунальную собственность Минска в счет усредненного показателя сноса, а также построенных Мингорисполкомом для отселения граждан из ветхих и аварийных домов.

В соответствии с документом возможно также оказание государственной поддержки при строительстве жилых помещений в многоквартирных жилых домах, возводимых по индивидуальным проектам (улучшенных потребительских качеств). Предоставляться она будет только на строительство жилья, возводимого с применением проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств.

В настоящее время на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в столице состоят 5847 многодетных семей, в том числе 1811 семей — более трех лет.

С 2022 года направление многодетных семей в Минске на строительство жилых помещений в течение одного года будет осуществляться в рамках действующего законодательства, предусматривающего единый порядок для всех регионов страны.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в столице состоят 5847 многодетных семей, в том числе 1811 семей - более трех лет.
 
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