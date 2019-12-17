Лесовоз в полосе и автоцистерна на встречке: водитель чудом избежал серьезного ДТП в России

Источник материала: Tut.by

В Томской области России водителю удалось избежать серьезного ДТП на трассе. Все началось с того, что прямо перед ним в стоящий в полосе лесовоз врезался автомобиль Honda. В этот же момент по встречке двигалась автоцистерна. Владельцу регистратора пришлось быстро реагировать, и это ему удалось (впрочем, не обошлось без доли везения). Посмотрите, как все происходило.