|
Лесовоз в полосе и автоцистерна на встречке: водитель чудом избежал серьезного ДТП в России
Источник материала: Tut.by
В Томской области России водителю удалось избежать серьезного ДТП на трассе. Все началось с того, что прямо перед ним в стоящий в полосе лесовоз врезался автомобиль Honda. В этот же момент по встречке двигалась автоцистерна. Владельцу регистратора пришлось быстро реагировать, и это ему удалось (впрочем, не обошлось без доли везения). Посмотрите, как все происходило.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владельцу регистратора пришлось быстро реагировать.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)