Чем закончилась история «голого художника», на которого подали в суд

Источник материала: KYKY

Помните громкую (на все беларуские медиа!) акцию «Щит, или Министерство фалокультуры» начала октября? Да, ту самую, которую провел минский художник Алексей Кузьмич в госгалерее – он выпил виагру и надел табличку с надписью «Министерство культуры» на эрегированный пенис. Так художник сражался с цензурой.

На парня писали заявление в милицию сами сотрудники Национального центра современного искусства, где акция случилась, но милиция отказалась заводить уголовное дело. Позже возмездия над Кузьмичом потребовал сельский житель. Он просил как можно более сурового наказания (ведь по его подсчетам пенис художника дотронулся до герба Беларуси), но и здесь все вышло слегка иначе. Вместо «высшей меры», как писал Алексей, милиция дала искусству административное нарушение и направила протокол в суд. Рассказываем, чем все закончилось, – и ставим точку в этой истории.

Что говорит Сергей Зикрацкий, который должен был представлять интересы художника в суде

«Сегодня [18 декабря] мы с большой долей уверенности можем сказать, что к ответственности Алексей за свою акцию привлечен не будет. После отказа в возбуждении уголовного дела у правоохранительных органов и суда было два месяца, чтобы составить протокол и рассмотреть дело в суде. За это время протокол составлялся, отправлялся в суд, возвращался правоохранителям для доработки, потом снова составлялся и снова должен был быть отправлен в суд...

17 декабря был последним днем, когда Алексей мог быть привлечен к административной ответственности. Этого не произошло. По состоянию на утро 17 декабря дело в суд не поступило, и 17 декабря дело рассмотрено не было.

С одной стороны, мы, конечно же, удовлетворены тем, что Алексей не был привлечен к ответственности за свою акцию. С другой стороны, мы ожидали другого. Все-таки между «не привлечен к ответственности» и «не виновен» – огромная пропасть. На самом деле мы искренне хотели суда и готовились к нему. И нам было, что сказать на суде.

По нашему мнению, свобода творчества – неотъемлемое право, которое может быть ограничено только в исключительных случаях. Мы считаем, что художник в своем творчестве имеет право на провокацию, и границы дозволенного в творчестве значительно шире дозволенного для обыкновенных граждан. Поэтому если что-то и воспринимается в обществе как непристойное, оскорбительное или недопустимое – оно далеко не всегда должно также восприниматься при оценке активностей художника.

Мы хотели напомнить, что многие вещи и модели поведения, которые сегодня рассматриваются как допустимые, – осуждались (а иногда и преследовались) еще несколько десятилетий назад. И изменение общественного мнения относительно таких вещей и моделей поведения происходит именно благодаря подобным акциям, камин-аутам и активности отдельных групп общества. <…>

При подготовке к процессу мы общались с искусствоведами, и даже получили заключение по акции Алексея одного искусствоведа, практикующего за пределами Беларуси. Другой искусствовед, имеющий научную степень и практикующий в Беларуси, согласился явиться в суд, чтобы выступить в качестве специалиста. К слову, этот искусствовед (который преподает в Университете культуры) рассказал, что акция Алексея обсуждалась со студентами на занятиях как раз с точки зрения активности в сфере искусства. <…>

Пока мы просто удовлетворены тем, что Алексей не привлечен к ответственности за свою акцию. И мы с осторожным оптимизмом надеемся, что тот факт, что дело так и не дошло до суда, является небольшим знаком современным художникам, что творить в Беларуси все еще можно».

Что говорит Алексей Кузьмич

«Суд решил не заниматься х****й и отказался рассматривать административное дело. До этого МВД не нашло состава уголовного преступления, так как не нашло член (но он есть, честное слово) в фото и видео материалах акции. Спасибо всем, кто поддержал, не только словом, но и делом. Без вас бы этой победы не было. Отдельное спасибо адвокату Сергею Зикрацкому – настоящий профессионал и мастер своего дела.

Думаю, на этом акция подошла к своему логическому завершению. «Министерство фалокультуры» уезжает на ху... эмм... в архив. До скорого!»