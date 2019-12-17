С января 250 магазинов Белкоопсоюза будут выдавать наличные

Источник материала: Вороновская газета





С января 250 магазинов Белкоопсоюза начнут оказывать услугу по снятию наличных с карточки.

Напомним читателям, что в первую очередь нововведение станет доступным в сельмагах и торговых точках, расположенных вне населенных пунктов. По последней информации, снять деньги можно будет и в автолавке.

Правда, не стоит рассчитывать, что уже 1 января услуга придет в каждый магазин, предостерегает директор вычислительного центра Белкоопсоюза Дмитрий Сивенков:

— В других ведомствах сейчас готовятся налоговые и бухгалтерские документы, которые регламентируют проведение таких операций на законодательном уровне. Все зависит от того, насколько быстро удастся выработать рекомендации — других проблем у нас нет. С большой долей вероятности, воспользоваться нововведением можно будет уже с середины января.

Учитывая обширную сеть потребкооперации, услуга будет вводиться поэтапно. Для начала это будет 250 магазинов, оборудованных компьютерными кассовыми системами. Потому что не все оборудование, которое стоит сейчас в торговых точках, поддерживает необходимый функционал. В компьютерных кассах снятие наличных средств можно будет ввести достаточно безболезненно, а в обычных, где сумма не сканируется по штрихкоду, а вводится вручную, без замены оборудования сделать это невозможно. Учитывая, что в сельмагах последние чаще всего и используются — в масштабах Беларуси речь идет примерно о 9000 касс, — по вполне объективным причинам к 1 января вряд ли удастся обеспечить единомоментный переход.

К слову, новость вызвала большой резонанс в обществе. Один из популярных вопросов, которые спешили задать наши читатели, — размер комиссии за снятие наличных. Но, как сообщил Дмитрий Сивенков, комиссия за услугу не предусмотрена. Правда, есть ограничение — максимально за один раз можно обналичить 10 базовых величин. Ранее шла речь о том, что прежде нужно будет совершить в магазине покупку на любую сумму. Но в итоге от этого условия решили отказаться.

sb.by