Заправка отменяется. Что сделать, чтобы не примерзал лючок бензобака?

Источник материала: Аргументы и факты

Замок примерз намертво. Что же здесь предпринять? Брать в руки отвертку и отковыривать крышку силой? Прыскать спиртосодержащей жидкостью в мелкие щели, чтобы обдать щеколду и растворить ледяную пробку? Или пытаться разогреть лед руками?

Горячее жало

Существует несколько типов замков для горловины бензобака. На некоторых моделях, к примеру, на Renault Sandero, лючок не запирается вовсе. Дверца просто закрывается, словно калитка, и за счет действия пружин плотно примыкает к резиновым уплотнителям. Для открывания подобных дверец используется небольшое отверстие для пальца. Цепляешься за него — и тянешь лючок на себя. Замок же находится в крышке горловины, которая надевается сверху и закручивается, как пробка у бутылки. Чтобы его открыть, необходимо просунуть в замочную скважину ключ зажигания. Причем после открывания пробка снимается вместе с ключом.

Такие замки замерзают чаще остальных. Например, если на мойке направить струю воды на лючок, то брызги проникнут под дверцу и попадут в замочную скважину на крышке. Через несколько минут они замерзают, и отпереть замок бывает крайне сложно. Приходится брать металлический ключ, нагревать его зажигалкой и просовывать в замочную скважину, чтобы растопить лед.

Как вариант можно воспользоваться баллончиками со спиртосодержащей жидкостью для растворения льда. Однако они менее эффективны.

Растопить лед руками

Второй тип конструкции лючка бензобака основан на пластмассовых щеколдах, которые запираются при срабатывании центрального замка, а сама дверца фиксируется за счет нажимного клапана. Он применяется на многих немецких автомобилях классов С, D и E, в том числе и на Volkswagen Golf. Оба этих запора лучше всего сопротивляются попаданию влаги.

Чаще всего капли воды проникают внутрь через щели лючка и при замерзании могут блокировать пластиковые щеколды. Однако ледяные наросты можно легко разбить при нажатии руками на лючок или растопить теплом ладоней. Если это не помогает, то бензобак открывается с помощью струи теплой омывайки, нагретой в салоне под струей горячего воздуха из дефлекторов печки.

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Замерзший тросик

Есть и такие замки бензобака, которые отпираются с помощью рычажка в салоне. Обычно он находится слева от водительского кресла на полу или под торпедой, рядом с рычагом открывания капота. Подобные системы часто используются на японских и корейских машинах всех классов, в том числе на KIA Soul, а также на некоторых премиальных кроссоверах, к примеру, на Nissan.

От рычажка в салоне под полом идет длинный тросик, через который приводится в движение металлический запор, возвращаемый обратно пружиной. Этот тросик подвержен перепадам температур. При легких повреждениях вода попадает внутрь и может замерзнуть, застопорив работу устройства. Кроме того, после мойки легко примерзает металлическая щеколда, блокирующая дверцу топливного бензобака.

Отпереть ее можно только при обильном проливании антизамерзающим химическим средством. Причем эту операцию бывает трудно осуществить, так как запор расположен сбоку и струя спирта на него просто не попадает. Если же замерз тросик, что бывает нередко на автомобилях старше 10 лет, то здесь проливанием не обойдешься. Придется греть автомобиль целиком, так как не всегда удается подобраться к месту микроповреждения. Хотя очень часто такой тросик размораживается сам собой от тепла, поступающего из пассажирского салона. Достаточно его хорошо прогреть во время поездки.

Лучше всего заранее подготовиться к похолоданию. Если, согласно прогнозам, оттепель должна смениться морозами, то можно заранее запастись силиконовой смазкой и обильно промазать ей механизмы за лючком горловины бака, пока еще стоит теплая погода. Смазка будет препятствовать попаданию воды и смачиванию замков, благодаря чему риск их замерзания резко снизится.