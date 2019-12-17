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Буда-Кошелевские спасатели проверили учреждения общего среднего образования

18.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Во исполнение поручения Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния  пожарной безопасности объектов учреждения общего среднего образования.

Буда-Кошелевские спасатели проверили учреждения общего среднего образования

В ходе проведения мониторинга было установлено, что не на всех объектах руководителями учреждений образования на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности. Так, не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации детские сады-школы в Потаповке, Дербичах, Чеботовичах, а также Уваровичская средняя школа. Не обеспечен вывод сигналов о срабатывании и неисправности от установок пожарной автоматики на пульт диспетчеризации МЧС в гимназии г. Буда-Кошелево.

Не во всех школах члены добровольных пожарных дружин и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, обеспечены самоспасателями. Не проведено обучение членов добровольных пожарных дружин по программе пожарно-технического минимума.

Также в ходе мониторинга были установлены нарушения режимного  характера. По мероприятиям, которые требуют материальных затрат, руководителям учреждений вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.

Подготовила Карина РЯБИНИНА

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Во исполнение поручения Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным...
 
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