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Конец голубой эпохи. Почему снижается интерес к телевидению?

18.12.2019 14:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Конец голубой эпохи. Почему снижается интерес к телевидению?
АиФ

Власти обеспокоены падением влияния государственного телевидения. Источником информации для жителей страны, особенно для молодёжи, всё в большей степени становятся Интернет, социальные сети, независимые блогеры, неформальное общение в своих возрастных группах.

А ведь с началом телевизионной эры и затем на протяжении многих десятилетий ТВ было надёжным инструментом воздействия на население. Телевизор в СССР ласково называли «голубой экран». Телевизионные дикторы были известны всей стране, им верили так же, как в своё время верили знаменитому диктору всесоюзного радио Юрию Левитану и заявлениям в рубрике «ТАСС уполномочен заявить».

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Сегодня телерепортажи и редакционные комментарии всё чаще вызывают недоверие, а телевизионная стилистика «ура-ура» — раздражение. И дело не только в том, что появился такой канал обмена мнениями, как интернет. Сколько бы ни говорилось о кризисе образования в России, но его уровень остаётся одним из самых высоких в мире. А следовательно, и уровень независимого, критического мышления.

Фигуры умолчания

Пудрить мозги населению становится всё трудней. Плохим помощником стала распространённая в советские времена такая уловка, как фигура умолчания. Доступ на голубые экраны в СССР был закрыт не только для «идеологически чуждой» (так говорили в те времена) продукции, но и для неприятной для власти правды. Установка идеологического отдела ЦК КПСС была примерно такой: «В стране, где всё так хорошо, не может происходить ничего плохого». Если же и происходило что-то неприятное, то СМИ об этом глухо молчали. Например, о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 г. В июне 1962 г. было объявлено о повышении цен на мясо при одновременном увеличении норм выработки. Рабочие вышли на улицу. Против них были брошены армейские подразделения. И это в стране победившего народовластия. 26 человек были убиты, 87 ранены, 7 расстреляны после суда. А в СМИ — тишина и благостные репортажи о видах на урожай. О новочеркасских событиях страна узнала более двух десятилетий спустя, во времена оттепели конца 80-х.

Сегодня такого рода фигуры умолчания уже невозможны. Не только серьёзные просчёты, но и мелкие оплошности власти немедленно становятся темой широкого обсуждения. Например, запрет на сбор валежника в лесу, новые анализы для получения водительских прав, парад детсадовцев в военной форме в Пятигорске или — из последнего — пение гимна в школах Якутии по утрам.

Конец голубой эпохи. Почему снижается интерес к телевидению?
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Запрос на правду

Государственные средства формирования общественного мнения остаются хоть и важным, но уже не единственным инструментом воздействия на население. Первым серьёзным прорывом монополии власти на «правду» стал I Съезд народных депутатов СССР в мае 1989 г. Заседания транслировались в прямом эфире, и люди следили за ними с таким же азартом, с каким наблюдали футбольный матч ЦСКА — «Спартак». Политика шумно врывалась в дома тогда ещё советских граждан. Впервые за всю историю СССР в прямом же эфире прозвучала критика академиком А. Сахаровым политической системы СССР. Видна была и растерянность М. Горбачёва, безуспешно пытавшегося «контролировать базар». На глазах миллионов телезрителей закатывались звёзды советской номенклатуры и рождались новые лидеры общественного мнения.

Конкуренция телевидению со стороны альтернативных источников информации нарастает. Неформальные площадки для альтернативных мнений и критики имеют даже те, кого власть объявляет «иностранными агентами». Более того, мнения «иностранных агентов» нередко выслушиваются с большим интересом, чем официальные голоса. Сказывается общий рост недоверия к власти в последние годы. Жители всё более укрепляются во мнении, что интересы власти и общества далеко не всегда совпадают. А нередко не совпадают и вовсе. Последний опрос «Левада-центра» показал, что так думают 72% населения. Естественно, что люди ищут ответы на волнующие их вопросы не в официальных коридорах и не на телеэкранах, а в других местах. За два последних года запрос на свободу слова возрос на 24%, а запрос на беспрепятственное получение информации — на 14%. В целом социологи формулируют эти изменения как запрос на правду.

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Другая правда

Сомнений нет: для большинства жителей телевидение всё ещё является основным источником информации. Особенно для лиц старшего возраста, так и не успевших освоить новые информационные каналы. Но число телезрителей продолжает снижаться. За 10 лет число тех, кто получает информацию по телевизору, упало на 22% (с 94 до 72%). Среди молодёжи падение ещё сильнее. В целом доверие к телевизору как к источнику новостей испытывает лишь половина граждан страны. Самый большой рост недоверия наблюдается в сегменте экономических новостей. И это понятно: люди вечером смотрят на голубой экран, а утром выходят на улицу, заходят в магазин, в аптеку и видят на ценниках совсем другую правду.

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А вот доверие к интернету и соцсетям растёт. За 10 лет их аудитория увеличилась в 3 раза. Сегодня это почти треть населения страны. Новым явлением становятся видеоблогеры. Популярность некоторых из них сравнима с популярностью известных артистов. Причина тоже понятна. Во-первых, они молоды и хорошо чувствуют настроение и стилистику общения молодёжи. Они дерзки на язык и избегают затёртых слов, столь характерных для языка власти.

Но главное даже не в этом, а в нарастающей девальвации авторитетов и мнений, которые доминировали в общественной жизни страны в последние два десятилетия. Люди всё громче кричат «Ждём перемен!» не только потому, что им хочется просыпаться по утрам с реальными политическими новостями. Людям хочется новых лиц. Сегодня же на политической эстраде те, кто вошёл во власть в 90-е гг. Многие из них реально много сделали для страны, стали частью нашей истории. Но смотреть на их политические морщины и слушать их законсервированные слова желания всё меньше.

Население, особенно молодёжь, сегодня само выбирает те лица и голоса, которые ему хочется слушать, а не те, которые ставятся в программы телевизионным начальством. По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), индекс доверия к центральным телеканалам с 2015 г. упал с 40 до 27 пунктов. Это в целом. В молодёжной же аудитории (от 18 до 39 лет) неприятие телевизора нарастает лавинообразно. Молодёжь массово уходит в интернет. По подсчётам ВЦИОМ, уже более половины городского населения страны смотрит YouTube. Молодёжи там — 90%, и почти треть пользуется этим источником ежедневно.

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* * *

Телевизор остаётся привычным атрибутом жизни. И многих держит «в плену советской власти». Старшее поколение коротает вечера, просматривая старые фильмы, вздыхая по временам освоения целины и переживая за героев «Чапаева». И в этом возрастном сегменте власть всё ещё сохраняет контроль над умами, настроениями и частично — над голосами избирателей. Но идеологический контроль над умами молодых всё более утрачивается. Нужны «новые песни о главном». Но их пока нет. Хуже того: у власти нет понимания, что же для страны является главным.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
Теги: Новости
 
 
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