5 000. Финский фонд выделил стипендии одаренным белорусам

Источник материала: Myfin

Финский фонд выделил стипендии одаренным белорусам

При отборе стипендиатов комиссия учитывала сразу несколько критериев. Помимо высокой общей успеваемости по школьным дисциплинам, молодые люди должны иметь высокие достижения в области своего таланта и мотивацию превратить его в будущую профессию. Также учитывался социальный статус: все стипендиаты – выходцы из многодетных семей или имеют физические особенности.



Единовременные стипендии по €1 000 направят ребятам из Гродненской области. Так, воспитанница Берестовицкой детской школы искусств Любовь Антоненко удостоена денежного поощрения за успехи в игре на саксофоне. Девушка - лауреат многочисленных международных и республиканских конкурсов. Комиссия оценила и разносторонние таланты Александра Чивеля из г.п. Радунь. К 14 годам молодой человек собрал массу наград за виртуозное владение аккордеоном и спортивные достижения по самбо. Стипендия за достижения в спорте присуждена Марии Стрибуть. 15-летняя лидчанка уже завоевала звание мастера спорта по плаванию и является обладательницей Кубка Беларуси.

Также финский фонд в этом году поощрит двух педагогов Лидского района. Комиссия оценила их вклад в подготовку одаренных детей, уникальные методические разработки и высокие показатели воспитанников на конкурсах различного уровня. Стипендию в €1 000 получит учитель русского языка и литературы Татьяна Глыздова. За 24 года преподавания ее ученики завоевали 127 наград на олимпиадах различного уровня. Такое же денежное поощрение предусмотрено и для учительницы математики Анны Юрчик, которая за 16 лет работы подготовила стобальника централизованного тестирования, а также десятки победителей олимпиад.





Также в этом году проводился внутренний конкурс «Талантливые дети работников ОАО «Лидское пиво» как часть социальной ответственности работодателя. Его победители получат единовременную стипендию в размере €500. В номинации «Наука» лидером стала неоднократная победительница олимпиад по обществоведению, русскому и английскому языкам Дарья Корсак, которая в будущем мечтает стать юристом. В области искусства денежное поощрение направят одаренной танцовщице Карине Трунец, которая рассчитывает на карьеру event-менеджера. В номинации «Спорт» стипендии удостоена юная пловчиха Маргарита Лямкина, которая к 13 годам выполнила 1 взрослый разряд по плаванию. В этом году стипендии внутреннего конкурса ОАО «Лидское пиво» присуждались во второй раз.

Финский фонд OLVI вручает стипендии талантливым детям в Беларуси с 2011 года. Некоммерческая организация основана в 1955 году в Финляндии. Цель – оказывать финансовую поддержку одарённой молодёжи и поддерживать достижения молодых людей с ограниченными возможностями.