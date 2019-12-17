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Как под артисткой Большого рухнул пол: «Она проваливается по грудь, но продолжает петь»

18.12.2019 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Жизнь артистов Большого театра не обходится без курьёзов. Ведь даже сотни раз отрепетированные партии и спектакли не застрахованы от форс-мажоров. Железная воля и стальные нервы не раз выручали исполнителей, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».   

Нина Ломанович, народная артистка Беларуси, главный хормейстер Большого театра Беларуси:
Опера «Война и мир». У меня была артистка хора одна. Пушки стреляют, и вдруг, не знаю каким образом, под ней проваливается пол, прямо на авансцене. Короче, она проваливается по грудь, но она продолжает петь! Эти пушки стрельнули – думали, может, её убило этой пушкой.

Люди в материале: Нина Ломанович
 
 
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Жизнь артистов Большого театра не обходится без курьёзов. Ведь даже сотни раз отрепетированные партии и спектакли не застрахованы от форс-мажоров. Железная воля и...
 
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