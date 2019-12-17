|
Как под артисткой Большого рухнул пол: «Она проваливается по грудь, но продолжает петь»
Источник материала: СТВ
Жизнь артистов Большого театра не обходится без курьёзов. Ведь даже сотни раз отрепетированные партии и спектакли не застрахованы от форс-мажоров. Железная воля и стальные нервы не раз выручали исполнителей, рассказали в одной из серий документального цикла
Нина Ломанович, народная артистка Беларуси, главный хормейстер Большого театра Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жизнь артистов Большого театра не обходится без курьёзов. Ведь даже сотни раз отрепетированные партии и спектакли не застрахованы от форс-мажоров. Железная воля и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)