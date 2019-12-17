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Работать меньше? Готова ли Беларусь к переходу на «четыре дня»

18.12.2019 14:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Работать меньше? Готова ли Беларусь к переходу на «четыре дня»
Фото из открытых источников

«АиФ» разбирается в вопросе с помощью профсоюзов.

Ни одна компания не согласится перейти на четырёхдневную систему, если это будет означать, что люди станут меньше работать за те же деньги. Таким образом, дополнительный выходной просто приведет к тому, что с понедельника по четверг рабочему у станка придётся вытачивать больше деталей, а водителю грузовика - совершать больше рейсов. Это может быть невыполнимо даже чисто технически. Другое дело - те, кому для работы достаточно иметь компьютер под рукой и голову на плечах.

- Такие подходы к организации труда, как «четырехдневка» с сохранением заработной платы, пока актуальны только для сферы IT. Говорить о повсеместном применении такого опыта, на наш взгляд, рано, - считает заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена МАНКЕВИЧ.

Пример: японский филиал компании Microsoft перешел на четырёхдневную рабочую неделю. Зарплата и рабочая нагрузка остались те же, на один выходной стало больше. В итоге продуктивность компании в сравнении с августом 2018 года выросла на 40%, издержки сократились, а 9 работников из 10 почувствовали себя более счастливыми.

Работать меньше? Готова ли Беларусь к переходу на «четыре дня» Сколько часов в неделю можно работать сверхурочно?

Выгодно нанимателю

- В вопросе занятости, вне зависимости от того, сколько дней в неделю человек работает, позиция профсоюзов однозначна - труд должен оплачиваться в полном объеме и вовремя. Конечно, если организация принимает решение перейти на четырехдневную рабочую неделю, при этом сохраняя прежнюю заработную плату, то, на первый взгляд, вроде бы противоречий нет, - продолжает Елена Манкевич. - Однако, по моему мнению, сокращение рабочей недели больше выгодно нанимателю. Это реальная экономия на аренде, коммунальных расходах, амортизации техники и так далее.

По словам эксперта, именно в IT-сфере пятый день недели только де-юре станет выходным, на деле же специалисты все равно будут продолжать работу. При этом никакого нормирования рабочего времени не будет. Ни для кого не секрет, что программисты зачастую работают и по 24 часа в сутки, особенно если их наняли удаленно. А такой режим работы - это уже совсем другая нагрузка на организм и здоровье.

Первый шаг

Эта проблема сегодня актуальна для многих стран. В Беларуси сделали первый шаг для ее решения.

- Изменения в обновленный Трудовой кодекс вступают в силу 28 января 2020 г. Благодаря командной работе разработчиков, а Федерация профсоюзов была в их числе, в его новой версии появилась глава о дистанционной работе. На людей, которые работают в таком формате, также должны распространяться гарантии трудового законодательства.

Работать меньше? Готова ли Беларусь к переходу на «четыре дня» Сколько часов в неделю надо работать, чтобы не надорваться?

Это сложно сделать, потому что при такой форме занятости нет рабочего места, не будет и прямого подчинения. По большому счету, отнести такие отношения к трудовым вообще сложно, если ориентироваться на классический Трудовой кодекс.

- Когда появится глава о дистанционном труде, мы сделаем определенный шаг в этом направлении. По сути, предложим людям из сферы информационных технологий включиться в систему трудовых отношений, сохранив некоторые особенности условий труда.

Мы в начале долгого пути. Но к внесению изменений в законодательство нас подталкивают сами люди. К нам обращаются сотрудники IT-компаний, как крупных, так и небольших, с просьбой выработать определенные нормы, которые бы их защищали. Да, они зарабатывают много в сравнении со среднестатистическими жителями Беларуси. Но практически не защищены в правовом поле. Они выполняют определенный объем работы и до конца не понимают ее стоимости, потому что заказчик может находиться на другом континенте. А ведь речь идет об интеллектуальной собственности.

 
 
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Во многих странах обсуждается перспектива сокращения рабочей недели. Есть успешные примеры, когда это приводило к росту доходов компании и повышению уровня...
 
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