Минздрав готов упростить прохождение медкомиссии для водителей

Водители некоторых категорий смогут получить справку о состоянии здоровья за один день, эта норма содержится в приказе Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Правда, пока только в нескольких поликлиниках и одной больнице.

Упрощается получение справки для кандидатов в водители и водителей механических транспортных средств категорий «А», «АМ» и «В». Правда, только в нескольких медицинских учреждениях: 24-й поликлинике Минска, Столбцовской центральной районной больнице, а также в гомельской поликлинике №7, сообщили в Минздраве.

Чиновники также озаботились, чтобы за справками не ехали люди с других поликлиник. «Граждане должны проживать не менее пяти лет в районе обслуживания одного из трех учреждений здравоохранения, которые участвуют в реализации проекта», - сказано в документе.

Для получения справки о состоянии здоровья нужно зарегистрироваться на сайте одной из трех поликлиник учреждений, дать согласие на запрос информации, составляющей врачебную тайну и предоставить необходимые документы. Необходимые справки из других учреждений сотрудники запросят сами.

Еще один нюанс: водитель должен быть здоров или практически здоров. Если в поликлинике решат, что это не так, он будет проинформирован о невозможности участия в проекте.

Этот проект будет работать полгода. Если будет признан успешным, начнет работать по всей Беларуси.