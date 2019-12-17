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Гол дня. Свечников опять забил «лакросс»

18.12.2019 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце октября 19-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников забил первый в истории НХЛ «лакросс-гол». Тогда эксперты назвали его главным претендентом на лучшую шайбу сезона. Но прошло чуть больше месяца, и россиянин вновь отметился, закинув шайбу с крюка клюшки из-за ворот за шиворот вратарю, теперь — голкиперу «Виннипега» Коннору Хеллибаку, пишет sport-express.

«Этот гол нужно назвать именем Свечникова — отметила пресс-служба НХЛ в официальном твиттер-аккаунте.

— Все порадовались, что я снова забил. Но это не первый лакросс-гол для меня. Когда я забил такой впервые, все были просто в шоке, — сказал Свечников после своей шайбы — Если я оказываюсь за воротами и вижу место, чтобы забить — я всегда постараюсь сделать это. Посмотрим, может быть, у меня получится и в следующей игре.

Напомним, что такие голы достаточно распространены в юниорских лигах. В Континентальной хоккейной лиге в таком стиле дважды забрасывал Сергей Шумаков. Наиболее знаменитый лакросс-гол забрасывал Микаэль Гранлунд в полуфинальном матче чемпионата мира между сборными Финляндии и России.

 
 
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