Гол дня. Свечников опять забил «лакросс»

Источник материала: Tut.by

В конце октября 19-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников забил первый в истории НХЛ «лакросс-гол» . Тогда эксперты назвали его главным претендентом на лучшую шайбу сезона. Но прошло чуть больше месяца, и россиянин вновь отметился, закинув шайбу с крюка клюшки из-за ворот за шиворот вратарю, теперь — голкиперу «Виннипега» Коннору Хеллибаку, пишет sport-express.

IT IS OFFICIALLY THE SVECHNIKOV pic.twitter.com/ioUnAsYmsF — Carolina Hurricanes (@Canes) December 18, 2019

«Этот гол нужно назвать именем Свечникова — отметила пресс-служба НХЛ в официальном твиттер-аккаунте.

— Все порадовались, что я снова забил. Но это не первый лакросс-гол для меня. Когда я забил такой впервые, все были просто в шоке, — сказал Свечников после своей шайбы — Если я оказываюсь за воротами и вижу место, чтобы забить — я всегда постараюсь сделать это. Посмотрим, может быть, у меня получится и в следующей игре.

Напомним, что такие голы достаточно распространены в юниорских лигах. В Континентальной хоккейной лиге в таком стиле дважды забрасывал Сергей Шумаков. Наиболее знаменитый лакросс-гол забрасывал Микаэль Гранлунд в полуфинальном матче чемпионата мира между сборными Финляндии и России.