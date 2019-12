Гол дня. Свечников опять забил «лакросс»

Источник материала: Tut.by

В конце октября 19-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников забил первый в истории НХЛ «лакросс-гол» . Тогда эксперты назвали его главным претендентом на лучшую шайбу сезона. Но прошло чуть больше месяца, и россиянин вновь отметился, закинув шайбу с крюка клюшки из-за ворот за шиворот вратарю, теперь — голкиперу «Виннипега» Коннору Хеллибаку, пишет sport-express.