|
Гол дня. Свечников опять забил «лакросс»
Источник материала: Tut.by
В конце октября 19-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников
«Этот гол нужно назвать именем Свечникова — отметила пресс-служба НХЛ в официальном твиттер-аккаунте.
— Все порадовались, что я снова забил. Но это не первый лакросс-гол для меня. Когда я забил такой впервые, все были просто в шоке, — сказал Свечников после своей шайбы — Если я оказываюсь за воротами и вижу место, чтобы забить — я всегда постараюсь сделать это. Посмотрим, может быть, у меня получится и в следующей игре.
Напомним, что такие голы достаточно распространены в юниорских лигах. В Континентальной хоккейной лиге в таком стиле дважды забрасывал Сергей Шумаков. Наиболее знаменитый лакросс-гол забрасывал Микаэль Гранлунд в полуфинальном матче чемпионата мира между сборными Финляндии и России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Этот гол нужно назвать именем Свечникова».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)