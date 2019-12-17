ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Rzeczpospolita: Беларусь взяла кредит у Китая в пику Москве

18.12.2019 14:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь, как отмечает польское издание Rzeczpospolita, специально взяла кредит у Китая - Минск тем самым хочет продемонстрировать Москве наличие альтернативных источников финансовой поддержки.



Это, по мнению издания, укрепит позиции Александра Лукашенко на предстоящих очередных переговорах с Владимиром Путиным, передает replyua.net

При этом эксперт Юрий Царик подчеркивает, что решение о выделении кредита, принятое КНР, является сугубо политическим, поскольку оно позволяет уменьшить давление России на Беларусь. 

По словам эксперта Центра стратегических и внешнеполитических исследований, Китай после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе переключил свое внимание на Беларусь. В Пекине хотят, чтобы Минск сохранил независимость от Москвы.

В свою очередь Андрей Суздальцев раскритиковал решение белорусской власти взять кредит у Поднебесной. 

По мнению российского эксперта, здесь есть целый ряд вопросов. Во-первых, хотелось бы узнать, под какой процент Минск получил данный кредит. Во-вторых, как утверждает Суздальцев, средства планируют направить на развитие белорусско-китайского торгового сотрудничества. 


Однако, напомним, если по процентам действительно информации нет, то насчет покупки за кредит китайских товаров, то, похоже, Суздальцев не в курсе. Как уверяют в Минске, это "чистый" кредит, который можно сипользовать на усмотрение белорусских властей, в том числе на погашение госдога и для уеличения ЗВР.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь, как отмечает польское издание Rzeczpospolita, специально взяла кредит у Китая - Минск тем самым хочет продемонстрировать Москве наличие альтернативных...
 
Новости дня
Новости разные
 
5 000. Финский фонд выделил стипендии одаренным белорусам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика