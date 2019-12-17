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Rzeczpospolita: Беларусь взяла кредит у Китая в пику Москве
Источник материала: Партизан
Беларусь, как отмечает польское издание Rzeczpospolita, специально взяла кредит у Китая - Минск тем самым хочет продемонстрировать Москве наличие альтернативных источников финансовой поддержки.
Это, по мнению издания, укрепит позиции Александра Лукашенко на предстоящих очередных переговорах с Владимиром Путиным, передает
При этом эксперт Юрий Царик подчеркивает, что решение о выделении кредита, принятое КНР, является сугубо политическим, поскольку оно позволяет уменьшить давление России на Беларусь.
По словам эксперта Центра стратегических и внешнеполитических исследований, Китай после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе переключил свое внимание на Беларусь. В Пекине хотят, чтобы Минск сохранил независимость от Москвы.
В свою очередь Андрей Суздальцев раскритиковал решение белорусской власти взять кредит у Поднебесной.
По мнению российского эксперта, здесь есть целый ряд вопросов. Во-первых, хотелось бы узнать, под какой процент Минск получил данный кредит. Во-вторых, как утверждает Суздальцев, средства планируют направить на развитие белорусско-китайского торгового сотрудничества.
Однако, напомним, если по процентам действительно информации нет, то насчет покупки за кредит китайских товаров, то, похоже, Суздальцев не в курсе. Как уверяют в Минске, это "чистый" кредит, который можно сипользовать на усмотрение белорусских властей, в том числе на погашение госдога и для уеличения ЗВР.
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Беларусь, как отмечает польское издание Rzeczpospolita, специально взяла кредит у Китая - Минск тем самым хочет продемонстрировать Москве наличие альтернативных...
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