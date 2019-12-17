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Стал известен график работы пригородных и междугородных автобусов в новогодние праздники

18.12.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стал известен график работы пригородных и междугородных автобусов в новогодние праздники
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с праздничными днями 1, 2 и 7 января и переносом рабочего дня с понедельника, 6 января, на субботу, 4 января, обслуживание пригородных маршрутов с 1 по 7 января изменится следующим образом:

1 января обслуживание пригородных маршрутов будет производиться по расписанию среды с отменой следующих рейсов:

Маршрут

Время
отправления

 Маршрут

Время
отправления
Выжловичи 05:30 Кончицы через Б.Вульку 05:40
Семеховичи 06:15 Клетная через Валище 05:45
Овсемирово 06:10 Площево 05:38
Парохонск 05:45 Лопатино через Горново 05:45
Охово 07:45 Паре 06:30
Любель (экспрессный) 06:25, 09:08 Мотоль через Чемерин 06:20
Пучины 05:32 Мерчицы 05:35
Местковичи через Завидчицы 05:50 Местковичи через Красово 07:20
Молотковичи через Жабчицы, Домашицы 06:00 Новый Двор через Городище (рыбхоз) 05:33
Молотковичи через Жабчицы 07:46 Новый Двор через  Посеничи и Борки 06:05
Молотковичи через Жабчицы (скоростной) 08:30 Молотковичи через Домашицы 07:35
Лосичи 07:15 Берёзовичи (скоростной) 08:10
Купятичи через Пинковичи 05:50, 07:10 Рудня через Логишин и Шпановки 07:20
Вулька Городищенская 05:58 Подболотье 07:40
Яечковичи (скоростной) 09:05 Ольшанка 08:35
Логишин (экспрессный) 05:48 Красиево через Новоселье 05:55
Купятичи через Оснежицы 07:20 Камень 12:55
Тулятин через Торгошицы 05:30 Иваново через Каролин 05:25, 17:23
Стахово 06:00 Пинковичи 06:42

2, 6 и 7 января:

  • отменяется обслуживание маршрутов Пинск — Логишин, Пинск — Пинковичи;
  • на маршруте Пинск — Местковичи отменяются рейсы, отправлением от АВ «Пинск» в 05.50;
  • маршрут Пинск — Любель будет обслуживаться по расписанию субботы (будут выполняться рейсы, отправлением от АВ «Пинск» в 06.25 и 16.18).

4 января на маршруте Пинск — Местковичи через Завидчицы вводятся рейсы, отправлением от АВ «Пинск» в 05.50.

В Пинском автобусном парке добавили, что изменения коснутся и междугородных маршрутов. Так, с 30 декабря по 8 января обслуживание междугородных маршрутов будет обслуживаться следующим образом:

Маршрут

Время
отправления

Отправление от АВ «Пинск»

Будет
производиться, дата, декабрь, январь

Не будет
производиться, дата, декабрь, январь
Пинск-Столин через Ситицк 11:30, из Столина – 15:20 31 декабря,
7 января		 30 декабря,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января
Пинск-Столин через Федоры 08:25, из Столина – 10:00 (через Ситицк) 4 января 30, 31 декабря,
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 января
Пинск-Минск через Несвиж 14:00, из Минска – 12:20 на следующий день 30 декабря,
3, 4, 6 января		 31 декабря,
1, 2, 5, 7, 8 января
Пинск-Гродно через Скидель 08:00, из Гродно – 16:35 31 декабря,
3, 7 января		 30 декабря,
1, 2, 4, 5, 6, 8 января
16:35, из Гродно – 08:05 Через день (паритет)
Пинск-Гродно через Верейки 05:40, из Гродно – 19:30 3, 4, 8 января 30, 31 декабря,
1, 2, 5, 6, 7 января
Пинск-Брест 07:00, из Бреста – 13:15 30, 31 декабря,
3, 8 января		 1, 2, 4, 5, 6, 7 января
Пинск-Лида 13:20, из Лиды – 06:15 Ежедневно
Пинск-Мозырь 12:30, из Мозыря – 07:57 Через день (паритет)
Иваново-Гродно 08:20, из Гродно – 17:40 31 декабря,
3, 7 января		 30 декабря,
1, 2, 4, 5, 6, 8 января
Иваново-Ивацевичи 17:30, из Ивацевичей – 20:20 31 декабря,
2, 7 января		 30 декабря,
1, 3, 4, 5, 6, 8 января

Напомним, что общественный транспорт в Пинске будет работать по особому расписанию в новогодние праздники.

В предновогодние дни автобусные рейсы между Пинском и Москвой станут ежедневными, а рейсы в Варшаву отменят

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Стал известен график работы пригородных и междугородных автобусов в новогодние праздники Стал известен график работы пригородных и междугородных автобусов в новогодние праздники Стал известен график работы пригородных и междугородных автобусов в новогодние праздники Стал известен график работы пригородных и междугородных автобусов в новогодние праздники Стал известен график работы пригородных и междугородных автобусов в новогодние праздники Стал известен график работы пригородных и междугородных автобусов в новогодние праздники

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с праздничными днями 1, 2 и 7 января и переносом рабочего дня с понедельника, 6...
 
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