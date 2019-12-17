Стал известен график работы пригородных и междугородных автобусов в новогодние праздники
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Источник материала:
Полесская правда
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Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с праздничными днями 1, 2 и 7 января и переносом рабочего дня с понедельника, 6 января, на субботу, 4 января, обслуживание пригородных маршрутов с 1 по 7 января изменится следующим образом:
1 января обслуживание пригородных маршрутов будет производиться по расписанию среды с отменой следующих рейсов:
Маршрут
Время
отправления Маршрут
Время
отправления
Выжловичи
05:30
Кончицы через Б.Вульку
05:40
Семеховичи
06:15
Клетная через Валище
05:45
Овсемирово
06:10
Площево
05:38
Парохонск
05:45
Лопатино через Горново
05:45
Охово
07:45
Паре
06:30
Любель (экспрессный)
06:25, 09:08
Мотоль через Чемерин
06:20
Пучины
05:32
Мерчицы
05:35
Местковичи через Завидчицы
05:50
Местковичи через Красово
07:20
Молотковичи через Жабчицы, Домашицы
06:00
Новый Двор через Городище (рыбхоз)
05:33
Молотковичи через Жабчицы
07:46
Новый Двор через Посеничи и Борки
06:05
Молотковичи через Жабчицы (скоростной)
08:30
Молотковичи через Домашицы
07:35
Лосичи
07:15
Берёзовичи (скоростной)
08:10
Купятичи через Пинковичи
05:50, 07:10
Рудня через Логишин и Шпановки
07:20
Вулька Городищенская
05:58
Подболотье
07:40
Яечковичи (скоростной)
09:05
Ольшанка
08:35
Логишин (экспрессный)
05:48
Красиево через Новоселье
05:55
Купятичи через Оснежицы
07:20
Камень
12:55
Тулятин через Торгошицы
05:30
Иваново через Каролин
05:25, 17:23
Стахово
06:00
Пинковичи
06:42
2, 6 и 7 января:
отменяется обслуживание маршрутов
Пинск — Логишин, Пинск — Пинковичи; на маршруте
Пинск — Местковичи отменяются рейсы, отправлением от АВ «Пинск» в 05.50; маршрут
Пинск — Любель будет обслуживаться по расписанию субботы (будут выполняться рейсы, отправлением от АВ «Пинск» в 06.25 и 16.18).
4 января на маршруте Пинск — Местковичи через Завидчицы вводятся рейсы, отправлением от АВ «Пинск» в 05.50.
В Пинском автобусном парке добавили, что изменения коснутся и междугородных маршрутов. Так,
с 30 декабря по 8 января обслуживание междугородных маршрутов будет обслуживаться следующим образом:
Маршрут
Время
отправления
Отправление от АВ «Пинск»
Будет
производиться, дата, декабрь, январь
Не будет
производиться, дата, декабрь, январь
Пинск-Столин через Ситицк
11:30, из Столина – 15:20
31 декабря,
7 января 30 декабря,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января
Пинск-Столин через Федоры
08:25, из Столина – 10:00 (через Ситицк)
4 января
30, 31 декабря,
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 января
Пинск-Минск через Несвиж
14:00, из Минска – 12:20 на следующий день
30 декабря,
3, 4, 6 января 31 декабря,
1, 2, 5, 7, 8 января
Пинск-
Гродно через Скидель 08:00, из Гродно – 16:35
31 декабря,
3, 7 января 30 декабря,
1, 2, 4, 5, 6, 8 января
16:35, из Гродно – 08:05
Через день (паритет)
Пинск-Гродно через Верейки
05:40, из Гродно – 19:30
3, 4, 8 января
30, 31 декабря,
1, 2, 5, 6, 7 января
Пинск-Брест
07:00, из Бреста – 13:15
30, 31 декабря,
3, 8 января 1, 2, 4, 5, 6, 7 января
Пинск-Лида
13:20, из Лиды – 06:15
Ежедневно
Пинск-Мозырь
12:30, из Мозыря – 07:57
Через день (паритет)
Иваново-Гродно
08:20, из Гродно – 17:40
31 декабря,
3, 7 января 30 декабря,
1, 2, 4, 5, 6, 8 января
Иваново-Ивацевичи
17:30, из Ивацевичей – 20:20
31 декабря,
2, 7 января 30 декабря,
1, 3, 4, 5, 6, 8 января
Напомним, что
. общественный транспорт в Пинске будет работать по особому расписанию в новогодние праздники
В предновогодние дни автобусные рейсы между Пинском и Москвой станут ежедневными, а рейсы в Варшаву отменят
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с праздничными днями 1, 2 и 7 января и переносом рабочего дня с понедельника, 6...
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