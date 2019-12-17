Стал известен график работы пригородных и междугородных автобусов в новогодние праздники

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с праздничными днями 1, 2 и 7 января и переносом рабочего дня с понедельника, 6 января, на субботу, 4 января, обслуживание пригородных маршрутов с 1 по 7 января изменится следующим образом:

1 января обслуживание пригородных маршрутов будет производиться по расписанию среды с отменой следующих рейсов:

Маршрут Время

отправления Маршрут Время

отправления Выжловичи 05:30 Кончицы через Б.Вульку 05:40 Семеховичи 06:15 Клетная через Валище 05:45 Овсемирово 06:10 Площево 05:38 Парохонск 05:45 Лопатино через Горново 05:45 Охово 07:45 Паре 06:30 Любель (экспрессный) 06:25, 09:08 Мотоль через Чемерин 06:20 Пучины 05:32 Мерчицы 05:35 Местковичи через Завидчицы 05:50 Местковичи через Красово 07:20 Молотковичи через Жабчицы, Домашицы 06:00 Новый Двор через Городище (рыбхоз) 05:33 Молотковичи через Жабчицы 07:46 Новый Двор через Посеничи и Борки 06:05 Молотковичи через Жабчицы (скоростной) 08:30 Молотковичи через Домашицы 07:35 Лосичи 07:15 Берёзовичи (скоростной) 08:10 Купятичи через Пинковичи 05:50, 07:10 Рудня через Логишин и Шпановки 07:20 Вулька Городищенская 05:58 Подболотье 07:40 Яечковичи (скоростной) 09:05 Ольшанка 08:35 Логишин (экспрессный) 05:48 Красиево через Новоселье 05:55 Купятичи через Оснежицы 07:20 Камень 12:55 Тулятин через Торгошицы 05:30 Иваново через Каролин 05:25, 17:23 Стахово 06:00 Пинковичи 06:42

2, 6 и 7 января:

отменяется обслуживание маршрутов Пинск — Логишин, Пинск — Пинковичи;

на маршруте Пинск — Местковичи отменяются рейсы, отправлением от АВ «Пинск» в 05.50;

отменяются рейсы, отправлением от АВ «Пинск» в 05.50; маршрут Пинск — Любель будет обслуживаться по расписанию субботы (будут выполняться рейсы, отправлением от АВ «Пинск» в 06.25 и 16.18).

4 января на маршруте Пинск — Местковичи через Завидчицы вводятся рейсы, отправлением от АВ «Пинск» в 05.50.

В Пинском автобусном парке добавили, что изменения коснутся и междугородных маршрутов. Так, с 30 декабря по 8 января обслуживание междугородных маршрутов будет обслуживаться следующим образом:

Маршрут Время

отправления Отправление от АВ «Пинск» Будет

производиться, дата, декабрь, январь Не будет

производиться, дата, декабрь, январь Пинск-Столин через Ситицк 11:30, из Столина – 15:20 31 декабря,

7 января 30 декабря,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января Пинск-Столин через Федоры 08:25, из Столина – 10:00 (через Ситицк) 4 января 30, 31 декабря,

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 января Пинск-Минск через Несвиж 14:00, из Минска – 12:20 на следующий день 30 декабря,

3, 4, 6 января 31 декабря,

1, 2, 5, 7, 8 января Пинск-Гродно через Скидель 08:00, из Гродно – 16:35 31 декабря,

3, 7 января 30 декабря,

1, 2, 4, 5, 6, 8 января 16:35, из Гродно – 08:05 Через день (паритет) Пинск-Гродно через Верейки 05:40, из Гродно – 19:30 3, 4, 8 января 30, 31 декабря,

1, 2, 5, 6, 7 января Пинск-Брест 07:00, из Бреста – 13:15 30, 31 декабря,

3, 8 января 1, 2, 4, 5, 6, 7 января Пинск-Лида 13:20, из Лиды – 06:15 Ежедневно Пинск-Мозырь 12:30, из Мозыря – 07:57 Через день (паритет) Иваново-Гродно 08:20, из Гродно – 17:40 31 декабря,

3, 7 января 30 декабря,

1, 2, 4, 5, 6, 8 января Иваново-Ивацевичи 17:30, из Ивацевичей – 20:20 31 декабря,

2, 7 января 30 декабря,

1, 3, 4, 5, 6, 8 января

Напомним, что общественный транспорт в Пинске будет работать по особому расписанию в новогодние праздники .

В предновогодние дни автобусные рейсы между Пинском и Москвой станут ежедневными, а рейсы в Варшаву отменят

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