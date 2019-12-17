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В Таиланде школьник застрелил одноклассника за оскорбления

18.12.2019 17:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. Инцидент произошёл перед началом урока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Таиланде школьник застрелил одноклассника за оскорбления

13-летний мальчик отрыл огонь в момент, когда его ровесник снимал обувь перед дверью класса.

В Таиланде школьник застрелил одноклассника за оскорбления

Позже выяснилось, что пистолет подросток взял у отца. На допросе мальчик признался, что не смог выдержать постоянные унижения и обидные слова со стороны погибшего. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

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Новости Таиланда. Инцидент произошёл перед началом урока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  13-летний мальчик отрыл огонь в момент, когда его ровесник...
 
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