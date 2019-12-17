Российский «Союз» стартовал с космодрома Куру

Источник материала: СТВ

Новости России. Российский «Союз» успешно стартовал с космодрома Куру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ракета-носитель выведет на орбиту пять спутников. Среди них космический телескоп, который будет использоваться для поиска и изучения экзопланет, а также итальянский спутник радиолокационного наблюдения за планетой и три малых научных космических аппарата.





Запуск ракеты должен был состояться еще накануне: его пришлось перенести из-за технических проблем.