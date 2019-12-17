|
Российский «Союз» стартовал с космодрома Куру
Источник материала: СТВ
Новости России. Российский «Союз» успешно стартовал с космодрома Куру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ракета-носитель выведет на орбиту пять спутников. Среди них космический телескоп, который будет использоваться для поиска и изучения экзопланет, а также итальянский спутник радиолокационного наблюдения за планетой и три малых научных космических аппарата.
Запуск ракеты должен был состояться еще накануне: его пришлось перенести из-за технических проблем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Российский «Союз» успешно стартовал с космодрома Куру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ракета-носитель выведет на орбиту пять...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)