Пьяный пешеход попал под машину. Почему невиновный водитель должен рассчитываться с ним всю жизнь

Источник материала: Tut.by

«Я не виноват в ДТП, но деньги должен выплачивать пешеходу всю жизнь», — к таким последствиям привела минчанина Владимира авария 16-летней давности. Парень на слуцкой трассе сбил пьяного мужчину. Милиция установила, что водитель заметить человека не мог и в случившемся виноват сам пешеход. Владимира не наказывали, но травмированный пешеход через суд добился материальных выплат за причиненный вред. Два года деньги пострадавшему переводила страховая, а потом эту обязанность бессрочно возложили на автомобилиста.





Пешеход нарушил ПДД и попал под машину

Эта авария произошла 22 октября 2003 года. Вечером Владимир ехал за рулем Volkswagen Transporter из Солигорска в Минск. На улице было темно, шел небольшой снег, что осложняло управление автомобилем. ДТП произошло, когда микроавтобус проезжал Слуцк.

— Этого человека я заметил только перед самой машиной. Он шел по проезжей части навстречу мне, в темной одежде, без фликеров. Это было очень неожиданно. Возможности остановиться просто не было, и я наехал на пешехода, — рассказал Владимир AUTO.TUT.BY.

Правое боковое зеркало Volkswagen Transporter зацепило голову пешехода, попало ему по лицу, нога залезла в колесную арку, после чего человек упал на проезжую часть.

— Я остановил машину, выскочил и подбежал к пешеходу. Это был мужчина, он лежал на дороге и кричал. Оттянул его с дороги — чтобы никто не переехал его, вызвал скорую и ГАИ.

Травмированного пешехода доставили в больницу. Выяснилось, что во время наезда он был пьян, а в ДТП сломал голень и бедро — это тяжкие телесные повреждения. Автомобиль Владимира поместили на штрафстоянку, и отдел дознания ГАИ начал проверку по факту ДТП.





— Во время расследования проводили следственный эксперимент. Установили, что наезд на пешехода я совершил после подъема дороги, там, где уже начинался спуск. Эксперты сделали вывод, что при такой обзорности я не мог видеть пешехода и, соответственно, предотвратить наезд. Признали, что моей вины в ДТП нет, а вот пешеход виноват: не выполнил свои обязанности по ПДД. Уголовное дело в отношении меня не возбуждали и за происшествие не наказывали.

«Он виноват в ДТП, но потребовал выплатить деньги»

Однако пострадавший пешеход Сергей не согласился с выводами милиции по ДТП и пытался их обжаловать, но сделать это ему не удалось. Тогда он подал иск в суд Слуцкого района на Владимира и страховую компанию «Белингосстрах» (в ней был застрахован по «автогражданке» водитель): потребовал от страховой деньги за испорченную в аварии одежду, лекарства, транспортные расходы для поездок в больницу, утраченный заработок, а с водителя Volkswagen Transporter — компенсацию морального вреда в размере 15 млн неденоминированных рублей.





В июле 2005 года суд иск удовлетворил. «Белингосстрах» обязали выплатить Сергею 4 094 270 неденоминированных рублей (на тот момент сумма составляла чуть меньше двух тысяч долларов) и ежемесячно выплачивать ему утраченный заработок с учетом индивидуального коэффициента. А автомобилист должен был выплатить пострадавшему 2 640 000 неденоминированных рублей (около 1200 долларов).

— Деньги за моральный вред для истца у меня удерживали частями из зарплаты. Когда вся сумма была выплачена, я вздохнул облегченно: ну вот все и закончилось. Но не тут-то было! В 2007 году меня снова вызывают в суд Слуцкого района: этот пешеход снова подал на меня иск, — вспоминает Владимир.

Оказалось, что страховая компания выплачивала пострадавшему Сергею деньги до апреля 2007 года. А потом страховая сумма в 5000 евро закончилась, соответственно, деньги приходить пострадавшему перестали. Поэтому Сергей просил суд взыскать уже с автомобилиста деньги за утраченный заработок, оплатить лекарства и транспортные расходы на поездку в больницу в Минск.

— Суд удовлетворил иск пешехода. В течение года я должен был выплачивать ему деньги. Состояние здоровья истца изменялось, и ему каждый год надо было проходить МРЭК, где ему устанавливали группу инвалидности и процент потери трудоспособности. С этими медицинскими документами надо было подавать новый иск в суд — так он и делал.

«Должен платить ему всю жизнь»

Владимир говорит, что если вначале истец был на сто процентов нетрудоспособен, то потом процент нетрудоспособности уменьшался. С ним в меньшую сторону менялась и сумма, которую Владимиру необходимо перечислять каждый месяц.

— Раз в год я ездил на заседания в суд Слуцка, который выносил новые решения. Бывали сюрпризы от истца. Например, как-то он заявил к возмещению огромную сумму за транспортные расходы — за такие деньги в Минск и обратно можно было приехать на такси. Также, через несколько лет после ДТП, у Сергея обнаружили псориаз, и он заявил, что это последствия аварии. Но суд эти требования не удовлетворил.





Минчанин ждал полного выздоровления пострадавшего — тогда ему не надо будет больше выплачивать деньги. Но несколько лет назад МРЭК дала заключение: назначить Сергею третью группу инвалидности и бессрочно установить 30 процентов потери трудоспособности.

— Получается, что теперь я должен выплачивать Сергею до конца его жизни средний [утраченный] заработок. Сегодня это 224 рубля, но каждый месяц сумма увеличивается. Платить мне очень тяжело, у меня ведь тоже семья: жена, трое детей. Моя зарплата — 1200 рублей, у жены — 500−600 рублей, на одного члена семьи у нас выходит по 300 рублей. Бывало, чуть задержат на работе отчисление денег Сергею — он уже бежит жаловаться в отдел принудительного исполнения…

Мужчина пытался обжаловать решения суда Слуцкого района в Миноблсуде, но его оставили в силе.

Пострадавшие: «Все по закону, лишнего не требуем»

О ситуации AUTO.TUT.BY рассказала мать потерпевшего, Жанна Федоровна: женщина занималась подготовкой документов в суд и присутствовала на заседаниях. Она считает, что если бы ее сын был виноват в аварии, то на него наложили бы административное взыскание. А так как по закону владелец машины отвечает за аварию, поэтому пусть платит.

— Он [водитель, который сбил пешехода] нам никакую помощь в лечении не оказывал. Моральный ущерб полностью не выплатил. С 2014 года он не доплачивал нам постоянно. Исполнительные листы терялись, мне приходилось воевать за эти деньги. Я от него лишнего ничего не требовала, — сказала женщина. — Понимаю еще, если б что-то незначительное было, травма, которая бесследно бы прошла. Но сын остался инвалидом, а сейчас у него еще и онкологию нашли. А водителю этому все объяснили в областном суде: обязан платить по статье 948, так чего он жалуется?..

Статья 948 ГК Беларуси. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.

1. Юрлица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 952 настоящего ГК Беларуси.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности либо на ином законном основании, в том числе на праве аренды (за исключением аренды транспортного средства с экипажем), по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.

«По справедливости, невиновному хозяину можно было бы не нести ответственность»

Стоит сказать, что ситуация Владимира и Сергея не уникальная. Вопрос о «справедливости» санкций статьи 948 ГК Беларуси, которые применяются к признанному невиновным в ДТП владельцу авто, уже обсуждали депутаты комиссии по законодательству Палаты представителей: к ним приходили обращения от граждан.

— Кто-то считал, что надо освобождать от ответственности, а кто-то — что нет. Заинтересованные органы говорили: «Если мы введем исключения для автомобилистов, как быть с другими источниками повышенной опасности, например водным, железнодорожным транспортом?» Делали акцент, что владелец авто должен предвидеть, избегать таких происшествий. Да и все же человек пострадал от источника повышенной опасности, кто будет платить ему, государство? — рассказала AUTO.TUT.BY Наталья Гуйвик, председатель комиссии по законодательству. — Но с другой стороны, если человек передал руль или автовладелец признан невиновным и к ответственности не привлекался и если говорить о справедливости, то можно вести речь и об освобождении его от материального и морального возмещения. Это вопрос дискуссионный, над ним можно поработать.

Наталья Гуйвик считает, что этот вопрос можно было бы рассмотреть еще раз, когда в Палату представителей поступит проект закона о внесении изменений в Гражданский кодекс, над ним уже больше года работают заинтересованные ведомства, депутаты ожидают его поступления в ближайшие два месяца.

Отвечая на запрос AUTO.TUT.BY по этой теме, в Генпрокуратуре Беларуси сообщили, что «толкование законов и оценка справедливости норм» не относится к их компетенции.

Хотя в 2017 году, когда готовился проект закона об изменениях в ГК, Генпрокуратура предлагала внести изменения в п. 2 ст. 948. Предполагалось установить, чтобы владелец источника повышенной опасности нес ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности третьим лицам, при условии, если он признан виновным в столкновении транспортных средств.

Эту новацию не поддержали заинтересованные госорганы, и предложение не внесли в законопроект.

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