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Официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
18.12.2019 17:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность объекта, говорится в сообщении ведомства.
"С февраля 2016 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) осуществляла государственный строительный надзор над сооружением железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Заключение о соответствии удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено", - говорится в сообщении, передает
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Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность объекта, говорится в сообщении...
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