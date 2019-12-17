Официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Источник материала: Ежедневник





Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность объекта, говорится в сообщении ведомства.

"С февраля 2016 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) осуществляла государственный строительный надзор над сооружением железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Заключение о соответствии удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено", - говорится в сообщении, передает tass.ru .