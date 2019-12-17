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Как выбрать цвет дверей в квартире?

18.12.2019 18:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Двери несут практическую и эстетическую пользу. Важно учесть особенности дизайна квартиры и отдельных комнат, придерживаясь определенного стиля. Команда TAM.BY собрала полезные советы, которые помогут легко выбрать цвет дверей в квартире даже новичку.

Содержание:

♦ Какие оттенки популярные
♦ Как подобрать двери под пол
♦ Как сочетать со стенами
♦ Как сочетать двери и… двери

Какие оттенки популярные


  • Итак, выбирая двери в Минске, отталкивайтесь от следующих рекомендаций.
  • Белый цвет. Универсальный тон интерьера, а также основа в оформлении скандинавского, классического стилей и кантри. Не смотрятся громоздко, визуально уменьшают рядом стоящую мебель. Если классический белый смотрится слишком ослепительно, «смягчите» дизайн, сделав выбор в пользу оттенка слоновой кости или молочного.
  • Пастельные оттенки. Также визуально расширяют комнату, уравновешивают пестрые стены с контрастной мебелью. К пастельным оттенкам относятся: светло-голубой, нежно-желтый, персиковый, сиреневый, мятный.
  • Черные двери. Несменяемая классика, как и белые двери. Применять в интерьере стоит с осторожностью: такие двери не впишутся в дизайн с примесью пестрых элементов. Сочетание цвета двери и мебели будет удачным в том случае, если первая устанавливается в монохромном варианте. Либо светлом интерьере с темными деталями мебели.
  • Двери под дерево. Светлые двери под дерево выглядят нейтрально, экологично. Вписываются в стили, где присутствуют другие «эко» материалы, — скандинавский, этнический. Имитация дерева (береза, дуб, ясень) универсальна, помогает выбрать цвет дверей и пола в гармоничном тандеме.
  • В готическом стиле станет удачным сочетание цвета дверей и мебели, если подобрать темные двери под дерево. Главное — учесть акценты помещения и не перегрузить интерьер массивной покупкой.
  • Яркие двери. Гармонично вписываются в однотонный интерьер с другими яркими акцентами и задают игривое настроение. Также выступают самостоятельным элементом декора. Традиционно яркие тона применяются при дизайне стиля кантри.
  • Двери строгих оттенков. Серые, синие, зеленые, бордовые — двери в этих цветах смотрятся стильно и дорого, если выполнены в темных тонах. На главном входе и между комнатами удачным решением будет установка дверей строгого оттенка металлик.

Как подобрать двери под пол


При выборе оттенков двери ориентируйтесь на комбинирование со стенами, мебелью или друг с другом. Однако важно подобрать цвета таким образом, чтобы двери с полом смотрелись стильно. Это не значит, что элементы совпадают по цвету полностью:

  • Либо двери повторяют один из тонов на полу.
  • Либо двери и пол выдержаны в одной температуре — теплой или холодной.

Как сочетать со стенами


Со светлыми однотонными стенами смотрится любая по цвету и фактуре дверь. Если стены в квартире яркие или пестрые, то выбирайте дверь дополняющего оттенка — можно на пару тонов выше или ниже цвета стены.

Как сочетать двери и… двери


Удачно смотрятся одинаковые или похожие друг на друга двери. Если квартира выдержана в одном стиле, а жилая площадь компактная, то выберите одинаковые оттенки. Для разнообразия интерьера удачным решением будет поставить двери одного стиля — только других цветов. Либо — установить двери одного тона, но отличимого формата (со стеклом или без стекла, с рисунком или без него).

В сочетании цвета дверей и мебели еще проще. Двери повторяют яркость или узор мебели — этот прием создает ощущение продуманного, логически завершенного стиля.

Узнав нехитрые правила дизайна, выбрать цвет дверей в квартире становится увлекательным занятием. Главное правило — грамотное сочетание оттенков материалов с фактурой, а также знание принципов стилей интерьера.

 
Теги: Минск
 
 
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