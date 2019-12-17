Смотрите: так выглядит древняя женщина, которая жила 6 тысяч лет назад

Источник материала: KYKY

Ученые из Дании воссоздали внешность женщины, которая шесть тысяч лет назад жила в Скандинавии, с помощью ДНК. Для этого им понадобился кусок смолы, который она жевала, – так расшифровали ее генетический код, пишет BBC. Ученые говорят, это первый случай, когда человеческий геном удалось получить с чего-то, кроме человеческой кости.

Владелица «древней жвачки», оказывается, была смуглой темноволосой охотницей-собирательницей. Но с голубыми глазами! В ее ротовой полости обнаружили те же бактерии и вирусы, что и у современных людей. Среди них, например, вирус герпеса человека четвертого типа. А наличие следов от зубов позволило экспертам предположить, что женщина жевала смолу, чтобы ее размягчить или, возможно, утолить зубную боль.

Женщина имела схожую внешность с жителями Западной Европы. Вероятно, она происходила от переселенцев, которые перебрались из Западной Европы в Скандинавию после отступления ледников. Исследователи также заметили, что у женщины была непереносимость лактозы. Организм человека научился усваивать ее намного позже, после неолитической революции.

В смоле также обнаружили ДНК пищи женщины. Она питалась лесными орехами и утиным мясом.