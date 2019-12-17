Белорусский бизнес впал в депрессию: мешают падение экономики, налоги и политическая нестабильность

Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Вместе с тем Алекс Кремер подчеркнул, что по ряду параметров, особенно в отношении верховенства закона, снижения уровня коррупции и преступности, позиция Беларуси очень сильно укрепляется.

«Ситуация уже хорошая и она становится только лучше. Я работал в других странах. И в большинстве стран верховенство права, вернее - отсутствие такового, коррупция, криминал подавляли предпринимателей. Я очень рад, что в Беларуси это не так. Надеюсь, что представители дипкорпуса, послы будут говорить об этом с представителями компаний своих стран, призывая их инвестировать в Беларусь», - сказал глава представительства Всемирного банка в Беларуси.

Алекс Кремер также отметил, что по трансформации предприятий в Беларуси ситуация неоднозначная: где-то видны определенные успехи, а, например, в отношении технологического развития не очень все хорошо.

По экспорту должен идти быстрый рост, а на самом деле показатель за последние годы остается на уровне плато –не движется ни вверх ни вниз.

В плане взаимодействия с государством компании констатируют такую же ситуацию как 5-10 лет назад – реформы не ощущаются.



Алекс Кремер. Фото Myfin.by (из архива)



Выборка для опроса BEEPS по Беларуси

- 10 лет назад мы смогли опросить порядка 300 человек, 5 лет назад более 350, в прошлом году мы вышли на 600 компаний в различных отраслях. И такая выборка обеспечивает хороший фундамент для исследования. В его рамках мы получаем статистически значимые, благодаря размеру выборки, выводы, - отметил Алекс Кремер.

По его словам, в частности, в производственной сфере произошли положительные сдвиги, особенно с 2013 по 2018 год. Было опрошено больше промышленников и BEEPS здесь сопоставим с исследованием Doing Business. География исследования опросов очень широкая. Выборка является репрезентативной для всех областей страны. Также эксперты смогли использовать статистические источники, чтобы обеспечить сбалансированность расчета средних показателей.

Как обстоят дела у компаний

- Как компании оценивают спрос на продукцию и услуги - растет он или падает? Мы видим падение с 2013-го. Темпы роста частных компаний замедлились. Это было одним из самых больших сюрпризов исследования, потому что страна даже в рецессию не впадала. В 2018 было понятно, что год хороший, рецессия ушла. Темпы роста неплохие, тем не менее компании воспринимают экономическую среду как стагнирующую. Это касается и продаж - ближе к нулю, но скорее в отрицательной зоне. С точки зрения создания рабочих мест и повышения производительности труда, ситуация ухудшилась.

В других странах Европы и Центральной Азии исследования проводились одновременно с исследованием в Беларуси в 2018-2019 годах. У них те же позиции в глобальном бизнес-цикле, как и у Беларуси, тем не менее эти страны отчитались о более значимом росте спроса на свою продукцию. Это один из первых сюрпризов, который мы зафиксировали и сегодня отмечаем.

Скриншот из презентации Алекса Кремера







С точки зрения частного сектора - малые и средние предприятия, а также крупные - экономика уже воспринималась как стагнирующая до 2018 года. Это касалось и создания рабочих мест, и реального роста продаж, который получился отрицательным.

Топ-5 препятствий для бизнеса в Беларуси

Как участники опроса оценивают различные факторы или препятствия для развития компаний? Интересно отметить, что в Беларуси 5-10 лет назад ответы все те же: это налоговые ставки, доступ к финансированию, образование, обучение и подготовка сотрудников, конкуренция серого сектора неформальной экономики и политическая нестабильность. Результаты в 2018 году практически зеркально отражают результаты 2013 года.

И глядя на эти результаты, полагаю, можно проигнорировать налоговые ставки – никому не нравится платить налоги. Компании в любое время в любой стране всегда будут говорить, что налоги слишком высокие и они бы хотели получить более низкие налоговые ставки. Тем не менее налог в отношении корпоративного бизнеса в Беларуси достаточно низкий. Процент компаний, которые упоминают налоговые ставки как наибольшее препятствие, упал по сравнению с 2013 годом.



Скриншот из презентации Алекса Кремера



Следующие препятствия в топ-5: доступ к финансам, наличие хорошей квалификации у работников, теневая конкуренция и политическая нестабильность.

Доступ к финансам

С 2008 по 2013 год, как видно по результатам опроса, доступ к финансированию улучшился. Что изменилось за эти 5 лет? Я должен признаться, что у группы Всемирного банка нет ответа на этот вопрос, но результаты 2018 года показали, что это не какая-то статистическая погрешность или отклонение, а действительно стабильное улучшение. Мы смотрим на ситуацию в динамике.

Скриншот из презентации Алекса Кремера



Подготовка сотрудников

У Беларуси есть репутация страны с хорошо подготовленной, квалифицированной рабочей силой. Тем не менее раз за разом это препятствие – плохая подготовка сотрудников - обозначалось при опросе.

Неформальная конкуренция

Компании считают препятствием конкуренция со стороны теневого сектора. Они уверены, если ведут себя честно на рынке, то проигрывают конкуренцию недобросовестным игрокам, которые работают в теневом секторе, не регистрируются и не платят налоги в полном объеме.

Политическая нестабильность

Я не думаю, что Беларусь можно назвать страной с серьезными политическими переменами за последние 15 лет. Но белорусские компании также упоминают политическую нестабильность в числе препятствий для бизнеса. Не совсем уверен, будто понимаю, что они имеют в виду.

О чем молчит бизнес

Вспомним метод Шерлока Холмса: то, что не произошло, так же важно, как и то, что произошло. И на самом деле не всегда компании упоминали серьезные препятствия в качестве самых больших проблем, хотя они от них и страдали. Например, ведение налоговой отчетности и порядок уплаты налогов. Во многих странах это серьезная проблема. В Беларуси она вообще не фигурирует. Лицензирование и получение разрешений – тоже не вошло в пятерку. В странах, где я работал ранее, это всегда было препятствие номер два – получение лицензий и разрешений.

Доступ к земельным участкам тоже не проблема.

Коррупция – очень важно, чтобы этот параметр не попадал в топ -5 препятствий. В странах Европы и Центральной Азии многие компании упоминают коррупцию в качестве одного из основных препятствий.

Судебная система и ее эффективность тоже не упоминается в числе топ-5 препятствий, как и преступность.

Поэтому важно понимать не только то, что компании воспринимают как наибольшее препятствие, но и то, что в других странах бизнес рассматривает как серьезное препятствие, а белорусские компании - нет.

То есть, лицензирование, получение разрешений не проблема в Беларуси. А доступ к финансированию — это более значимая проблема, чем, скажем, коррупция или те самые разрешения и лицензии.

Скриншоты из презентации Алекса Кремера



Верховенство законов, коррупция

В Молдове и Кыргызстане, к примеру, именно в параметре верховенства права возникает самое большое количество проблем для бизнеса. Коррупция, преступность, неформальная экономика (теневой сектор) – здесь у Беларуси очень хорошие позиции в рейтинге.

Бизнес-среда значительно менее коррумпирована по сравнению с ситуацией пятилетней давности в стране. А 5 лет назад она была менее коррумпирована, чем 10 лет назад. Об этом говорит количество компаний, которые давали взятки представителям власти. То есть, действительно, лет 10 назад коррупция была очень серьезной проблемой. Четверть представителей компаний сказали, что от них чиновники ожидали взяток. Сейчас этот показатель упал в 5 раз по сравнению с 2008-м. Другие параметры коррупции также снизились.

В сравнении с другими странами Европы и Центральной Азии и странами с уровнем дохода выше среднего, ситуация в Беларуси также выглядит благоприятно. В 2018-2019 годах 1 из 7 транзакций (14%) предполагала выплату какой-то взятки со стороны компаний. В Беларуси этот показатель составляет 1 из 25 – это статистически значимое отличие. Даже если сравнить Беларусь с другими странами с доходом выше среднего, то у них он составит 1 из 11.

Если рассматривать количество фирм, которым хоть раз в год пришлось давать взятку, то и здесь ситуация выглядит очень хорошо для Беларуси. 1 из 6 компаний в Европе и Центральной Азии и 1 из 8 компаний в странах с уровнем дохода выше среднего была вынуждена хоть раз в год дать взятку. Но только 1 из 20 компаний делала это в Беларуси.

Когда Беларусь рассматривается в качестве площадки для инвестиций, инвесторы задают это вопрос первым: нужно ли будет давать взятки, когда мы начнем работать в стране.

Скриншот из презентации Алекса Кремера



Преступность

Преступность – очень серьезная проблема, с которой сталкиваются инвесторы в других странах. Здесь процент компаний, которые несут убытки из-за преступности, упал с 1 фирмы из 4 до 1 фирмы из 10 (27% и 10% соответственно). У Беларуси более хорошая позиция сейчас, особенно в сравнении со странами ЕЦА. Тем не менее расходы на безопасность фирм не уменьшились: им еще нужно подстроиться под улучшение ситуации с безопасностью.

Скриншот из презентации Алекса Кремера



Теневая конкуренция

Здесь ситуация тоже улучшается – в 1 из 2 фирм 10 лет назад говорили, что их подавляет конкуренция со стороны теневого сектора – сейчас данный показатель составляет 1 из 5. Это показывает, что компании видят преимущество в регистрации, в официальной работе по-белому и не воспринимают серый рынок как конкурента для себя.

По сравнению с другими странами в 2018 году конкуренция со стороны теневого бизнеса гораздо более низкая по сравнению даже с 2013 годом, не то что с 2008.

Скриншот из презентации Алекса Кремера



Трансформации предприятий

Что касается инновационного развития предприятий, еще один очень важный положительный момент – это было сюрпризом для меня – вырос процент компаний, которые больше тратят на НИОКР (научные исследования и разработку). Раньше 1 из 10 компаний (порядка 11%) вкладывалась в разработки, Беларусь сильно отставала от стран ЕЦА, где нормой было около 40%. Сейчас эта цифра по Беларуси выросла в 5 раз, обогнав средний показатель по региону ЕЦА.

Однако необходимо отметить, что несмотря на внедрение инноваций, выход на новые рынки и выпуск новых линеек продукции от этого получил мало преимуществ. То есть делать стали лучше, но примерно то же самое.

Скриншот из презентации Алекса Кремера



Что касается технологического развития, здесь также есть положительный момент. Если проанализировать компании, которые внедрили международно признанные системы сертификации качества, Беларусь сократила отставание в регионе. Произошло практически удвоение по этому показателю за период с 2013 по 2018 год.

Что касается технологического развития, особенно лицензирования зарубежных технологий, здесь ситуация не очень хорошая. В то время как копании внутри себя достаточно активно развивают производственные процессы, внедряют новые методы производства, они технологически достаточно изолированы от внешнего мира.

Гендерный аспект

Надо отметить, что гендерный аспект просел по числу женщин у руля компаний. В то же время процент фирм, в которых большая доля принадлежат женщинам потихонечку растет и этот показатель в Беларуси выше, чем по ЕЦА и по странам с уровнем дохода выше среднего за 2012-2018 годы.





Можно предположить, что если женщина не управляет компанией, но в то же время владеет собственностью – это может быть вариант оптимизации налогообложения.

Скриншот из презентации Алекса Кремера



Эксперт также отметил, что международная торговля Беларуси больше ориентирована на экспорт, чем в других странах, но здесь рост медленный, в том числе по диверсификации экспорта и освоению внешних рынков.

В компаниях внутренние источники финансирования преобладают над внешними – доля инвестиций, которые компании финансируют за счет собственных средств выросла с 65% в 2008 году до 83%. Практически все инвестиционные процессы финансируются из бюджета предприятий. Это же касается инвестиций в оборотный капитал.













Можно сказать, что по сравнению с прошлыми годами доступ к финансированию в этом плане ухудшился.

Скриншот из презентации Алекса Кремера



Также можно сделать вывод, что несправедливая конкуренция со стороны госпредприятий – это важная проблема среди препятствий, которые называют потенциальные инвесторы.

BEEPS – это совместный проект Группы Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).