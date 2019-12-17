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"Меня повели в подвал". Северинец рассказал о своем задержании

18.12.2019 17:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сопредседателя БХД Павла Северинца задерживали 7 сотрудников ОМОН, которые отвезли его в РУВД Советского района Минска, а затем – в одноименный суд, который "выписал" политику 15 суток ареста.

"Меня повели в подвал". Северинец рассказал о своем задержании
По словам Павла Северинца, его задержали во дворах в 11.20, когда он шел из дома к метро, чтобы участвовать в заседании оргкомитета кампании «Защитим независимость». На этом заседании было принято обращение к силовым структурам с призывом не нарушать законы.

Павла Северинца задерживали 7 сотрудников ОМОНа в форме. Сначала его отвезли в Советский РУВД Минска, где на него оформили два протокола по акциям протеста 7 и 8 декабря (статья 23.34 Кодекса об административных правонарушениях). 

После этого политика повезли в суд Советского района, в это время там был обеденный перерыв; спустя час судья Шатило «при моем полном молчании признал меня виновным и осудил к аресту на 15 суток».

После этого Павла Северинца повезли обратно в Советский РУВД, где офицер, увешанный наградами, показал фото и видео политику, как тот «нарушал законодательство» 7 и 8 декабря. 

И попросил не нарушать законы 20 декабря, потому что там будут находиться дети, елка и так далее.

Затем Павла Северинца повели в подвал: с ним вроде хотел кто-то поговорить. Однако политик так и не дождался собеседника - его просто вывели на порог и отпустили.

Таким образом с этого момента Северинца в любой момент могут задержать на 15 суток для "отбытия наказания".
 
Теги: Минск
 
 
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Сопредседателя БХД Павла Северинца задерживали 7 сотрудников ОМОН, которые отвезли его в РУВД Советского района Минска, а затем – в одноименный суд, который...
 
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