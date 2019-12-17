На Билецкого теперь тоже не повернуть. Схема движения изменилась еще на одном перекрестке в Гомеле

Источник материала: Tut.by

Повернуть с Советской на Билецкого в Гомеле у автомобилистов, которые едут в сторону площади Ленина, теперь не получится, сообщили в ГАИ.





Очередное изменение в организации дорожного движения произошло сегодня на улице Советской в Гомеле. Теперь при движении со стороны улицы Коммунаров в направлении площади Ленина, на пересечении с Билецкого, установлен дорожный знак «Движение прямо». Следовательно, поворот налево на Билецкого теперь запрещен.

Напомним , с 17 декабря был запрещен поворот на улицу Коммунаров со стороны Советской. Теперь сюда можно попасть только с Кирова.