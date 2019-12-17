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На Билецкого теперь тоже не повернуть. Схема движения изменилась еще на одном перекрестке в Гомеле
Источник материала: Tut.by
Повернуть с Советской на Билецкого в Гомеле у автомобилистов, которые едут в сторону площади Ленина, теперь не получится,
Очередное изменение в организации дорожного движения произошло сегодня на улице Советской в Гомеле. Теперь при движении со стороны улицы Коммунаров в направлении площади Ленина, на пересечении с Билецкого, установлен дорожный знак «Движение прямо». Следовательно, поворот налево на Билецкого теперь запрещен.
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Повернуть с Советской на Билецкого у автомобилистов, которые едут в сторону площади Ленина, теперь не получится.
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