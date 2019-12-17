ОффТОП: В Шотландии ищут человека, готового прожить неделю в замке

Источник материала: Новости Дзержинска

Кофейная компания ищет сотрудника, готового прожить неделю в шотландском замке Carlowrie Castle, сообщает Lonely Planet.

Конкурс открыт для всех. Помимо зарплаты в размере пяти тысяч долларов, удачливый соискатель будет пользоваться услугами личного дворецкого.

Кандидату обещают пятиразовое питание. Кроме того, вакансия предполагает частные уроки от шеф-повара, специализирующегося на кофе, расслабляющие спа-процедуры и неограниченное количество бодрящего напитка.

Победитель конкурса сможет взять с собой близкого человека. Анкету необходимо подать до 21 декабря.