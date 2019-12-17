Десять самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes (на первом месте ребенок)

Источник материала: Tut.by

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Доходы оценивались за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года, они основаны на данных Captiv8, SocialBlade и Pollstar, а также на интервью с инсайдерами отрасли. Цифры указаны с учетом налоговых требований; комиссионные за агентов, менеджеров и юристов не вычитаются.

VanossGaming (Эван Фонг)





Доход: 11,5 миллиона долларов

Эван Фонг, известный в интернете как «VanossGaming», набрал более 1,5 миллиарда просмотров за названный период с помощью своих видео Grand Theft Auto V и Minecraft.

DanTDM (Даниэль Миддлтон)





Доход: 12 миллионов долларов

Британский игрок в Minecraft и Fortnite уже давно является одним из самых популярных на YouTube.

Markiplier (Марк Фишбах)





Доход: 13 миллионов долларов

Марк Фишбах, более известный как Markiplier, не только записывает летсплеи, но и занимается собственной раскруткой: Марк и его YouTube-коллега Jacksepticeye основали Cloak, линию высококлассной одежды для геймеров.

PewDiePie (Феликс Кьельберг)





Доход: 13 миллионов долларов

Этому геймеру удалось отмахнуться от ряда обвинений, спровоцированных «расистскими и антисемитскими роликами». Однако в этом месяце PewDiePie объявил, что в начале 2020 года он намерен «отдохнуть» от YouTube.

Preston (Preston Arsement)





Доход: 14 миллионов долларов

Престон начал с игры в Call of Duty и быстро стал настолько популярным, что стал публиковать розыгрыши и другие видео.

Джеффри Стар (Jeffree Star)





Доход: 17 миллионов долларов

После начала карьеры музыканта Стар перешел на YouTube, где стал вести уроки по макияжу. Теперь он использует свой канал, чтобы рекламировать собственную линию косметики, которая, по его словам, приносит по меньшей мере восьмизначную сумму дохода.

Ретт и Линк





Доход: 17,5 миллиона долларов

Двое из первых звезд YouTube, Ретт МакЛафлин и «Линк» Нил, ведут Good Mythical Morning, одно из самых популярных ежедневных шоу YouTube. Они уже расширили свой комедийный бренд до четырех каналов, подкаста, двух книг и в начале этого года приобрели многоканальную сеть Smosh за 10 миллионов долларов.

Настя Радзинская





Доходы: 18 миллионов долларов

Пятилетняя девочка из России приобрела популярность благодаря видео на семи языках, в которых она играет со своим отцом. Журнал также отмечает, что при рождении Насте диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП), YouTube-канал должен был задокументировать развитие девочки через лечение: одним из его методов была работа на камеру.

Dude Perfect





Доход: 20 миллионов долларов

Пятеро 30-летних друзей занимаются спортом, выполняют трюки и бьют рекорды Гиннеса. Их видео, такие как «Bowling Trick Shots» и «Bubble Wrap Battle», помогли им выиграть контракт на показ The Dude Perfect Show на Nickelodeon.

Райан Каджи





Доходы: 26 миллионов долларов

Восьмилетний Каджи начал свою карьеру на канале всего в 3 года, когда он распаковывал игрушки на камеру. С возрастом мальчик «созрел» до проведения научных экспериментов и вышел за пределы YouTube с линией из более чем 100 игрушек, предметов одежды и многого другого, а также с шоу на Nickelodeon и сделкой с Hulu.