Камбербэтч на передовой, Геральт и готический нуар: кинопремьеры 2019-2020

Источник материала: СТВ

Зима – время премьер, и не только новогодних. Помимо массовой истерии в сети вокруг «Ведьмака», в кинотеатрах можно будет увидеть много разножанровых фильмов, поэтому каждый сможет найти что-то для себя.

«Ведьмак»



Фото: imdb.com

Самая ожидаемая премьера декабря. После того, как Netflix заявил о запуске сериала, фаны начали строчить ядовитые твиты. А кода появился трейлер, тут и вовсе понеслось: и Цири блеклая, и Геральт слишком слащав, и Йеннифэр больше похожа на цыганку, чем на жгучую искусительницу-колдунью. Разбираться в справедливости этих нареканий не будем. Каждый сам сможет сделать вывод, уже после просмотра сериала. Конечно, у всех в голове сложился определенный образ героев, потому что поклонники сравнивают в первую очередь с популярной компьютерной игрой, а не книгами Сапковского.

Сюжет первого сезона «Ведьмака» охватывает рассказы из книг «Последнее желание» и «Меч предназначения». При этом главная тема как раз семейные взаимоотношения Геральта, Цири и Йен. Создатели не ставили целью 100-процентную адаптацию книги, скорее будет несколько другой взгляд на привычных героев и ситуации. Правда, никто не отменял того, что Геральт все-таки останется ведьмаком и будет сражаться с чудовищами. Кстати, исполнитель главной мужской роли – Генри Кавилл – признался, что сам геймер, поэтому к роли Геральта подходил с особыми чувствами.

«Сначала я открыл для себя игры, потом – книги, и вселенная «Ведьмака» стала много для меня значить. Я часто думал о том, как бы сыграл Геральта. И когда выпала возможность, не упустил её».

Осталось дождаться премьеры – 20 декабря

«Маленькие женщины»





Фото: Wilson Webb

Фильм является новой экранизацией романа американки Луизы Мэй Олкотт. Книга рассказывает о жизни и взрослении четырех сестер семейства Марч. Действие разворачивается на фоне Гражданской войны в США и повествует о чувствах и перипетиях таких непохожих девушек. Оказывается, истории о сестринстве и гендерном положении нужны как никогда.

Неоднократно роман экранизировался, особенно популярен был сериал ВВС с Вайноной Райдер, Кирстен Данст и Кристианом Бэйлом.

На этот раз съемки поручили Грете Гервиг, которая получила за «Леди Бёрд» «Золотой глобус». В картине снимались такие звезды как Мэрил Стрип, Эмма Уотсон, Сирша Ронан и др.

В кинотеатрах – с 30 января 2020 года

«1917»





Фото: Francois Duhamel

В фильме показан один день глазами двух солдат во время Первой мировой войны. Ужас, грязь окопов, пули и страх. Солдатам предстоит пересечь территорию противника и доставить важное донесение, которое поможет избежать гибели сотни военных. Чтобы погрузить глубже зрителей в действие, режиссер создал иллюзию беспрерывного действия, картина постоянно движется вместе с героями.

Кстати, снимал военную драму Сэм Мендес, известный своими работами «Красота по-американски», «Дорога перемен» , «007: Координаты «Скайфол».

А чтобы добавить еще больше масштаба, стоит сказать, что главные роли в «1917» сыграли Ричард Мэдден, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Колин Фёрт.

Англичане уже смогли посмотреть фильм и поделиться своими впечатлениями. «Поистине уникальный военный фильм, который заставляет зрителя оказаться на войне, на передовой. Обязательно к просмотру на большом экране».

«И-и-и-и-и вот ваш главный кандидат! «1917» – лучший военный фильм со времен «Спасения рядового Райана».

Мировая премьера состоится 25 декабря, а российская – аж 30 января

«Джентльмены»





Фото: imdb.com

Новый фильм Гая Ричи с МакКонахи в главной роли, а еще там будет Хью Грант, Колин Фаррел, Чарли Ханнэм и другие. Наконец Ричи вернулся к своим сюжетным истокам – фильмам про наркотики, стрельбу, деньги!

В основе фильма лежит история про английского наркобарона Микки Пирсона (выпускника Оксфорда, на минуточку!), который решил срубить денег и продать наркобизнес американцам. Но в его окружении с этим не согласны, и развязывается настоящая война за прибыльную империю Пирсона.

Когда ждать искрометного юморного экшена? В российском прокате с 13 февраля 2020 года

«Маяк»





Фото: A24 Films

Черно-белый готический нуар от режиссера Роберта Эггерса. Постановщик прежде чем приступить к съемкам, потратил много времени изучая жизнь на маяках, морские мифы и журналы смотрителей. Что из этого получилось? Микс хоррора, психологии и психиатрии.

Режиссер запер Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо в стенах одинокого маяка и заставил обнажить самые потаенные (и не всегда приятные) уголки человеческой души.

Действие картины происходит в 1890-е годы. Молодой Ифраим Уинслоу (Паттинсон) приезжает на отдалённый остров работать новым ассистентом смотрителя маяка. Его начальник — хромоногий и бородатый Томас Уэйк (Дефо). Он обращается с помощником как с личным рабом, запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Ифраиму предстоит провести в компании Уэйка четыре тяжёлые недели, в течение которых спокойный парень изменится навсегда.

Можно даже представить, как это все будет: они начнут глушить вискарь (а когда он закончится, перейдут на керосин), будут плясать в обнимку на маяке и станут верить в русалок и Посейдона.

Гнетущая атмосфера безумия разворачивается на экране, где оживают, кажется, разом все хорроры 30-х.

Премьера «Маяка» в России состоится 16 февраля 2020.

Новинки изучала Анна Андреева